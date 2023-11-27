5 Kontroversi yang terjadi di Piala Dunia U-17 2023 Indonesia, Nomor 1 Drama Pemain Cabutan

Lima kontroversi sempat mewarnai Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia (Foto: FIFA)

BERIKUT lima kontroversi yang terjadi di Piala Dunia U-17 2023 Indonesia. Lima kejadian ini cukup bikin heboh sejak perhelatan Piala Dunia U-17 dimulai pada 10 November 2023.

Gegap Piala Dunia U-17 2023 tidak lepas dari sejumlah kontroversi yang terjadi. Namun, hal-hal itu menjadi bumbu penyedap sajauntuk gelaran Piala Dunia di level kelompok umur.

Lalu, apa saja lima kontroversi yang terjadi di Piala Dunia U-17 2023? Simak ulasannya.

5. Stadion JIS Banjir

Jakarta International Stadium (Stadion JIS) menuai sorotan lantaran sempat banjir usai laga Timnas Inggris U-17 vs Timnas Iran U-17, Selasa 14 November 2023 malam WIB. Hujan deras yang mengguyur area Jakarta Utara menyebabkan genangan air di sekitar stadion.

Momen itu terjadi tepat ketika penonton hendak pulang usai menyaksikan laga. Alhasil, mereka harus berjalan hati-hati agar tidak terjatuh ketika keluar dari stadion menuju lapangan parkir dan halte Transjakarta.

4. Lapangan Stadion JIS Becek

Kontroversi lainnya masih melibatkan Stadion JIS. Lapangan terlihat tergenang pada laga perempatfinal Piala Dunia U-17 2023 antara Timnas Brasil U-17 melawan Timnas Argentina U-17, Jumat 24 November 2023 malam WIB.

Laga bahkan sempat tertunda selama 30 menit akibat insiden itu. Untungnya, kerja keras pihak penyelenggara, dibantu dengan sistem drainase yang baik, membuat genangan air cepat surut.