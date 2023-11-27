Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Kontroversi yang terjadi di Piala Dunia U-17 2023 Indonesia, Nomor 1 Drama Pemain Cabutan

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |19:05 WIB
5 Kontroversi yang terjadi di Piala Dunia U-17 2023 Indonesia, Nomor 1 Drama Pemain Cabutan
Lima kontroversi sempat mewarnai Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia (Foto: FIFA)
A
A
A

BERIKUT lima kontroversi yang terjadi di Piala Dunia U-17 2023 Indonesia. Lima kejadian ini cukup bikin heboh sejak perhelatan Piala Dunia U-17 dimulai pada 10 November 2023.

Gegap Piala Dunia U-17 2023 tidak lepas dari sejumlah kontroversi yang terjadi. Namun, hal-hal itu menjadi bumbu penyedap sajauntuk gelaran Piala Dunia di level kelompok umur.

Timnas Brasil U-17 berlatih di lapangan latihan Stadion JIS jelang laga Piala Dunia U-17 2023 (Foto: CBF)

Lalu, apa saja lima kontroversi yang terjadi di Piala Dunia U-17 2023? Simak ulasannya.

5. Stadion JIS Banjir

Stadion JIS

Jakarta International Stadium (Stadion JIS) menuai sorotan lantaran sempat banjir usai laga Timnas Inggris U-17 vs Timnas Iran U-17, Selasa 14 November 2023 malam WIB. Hujan deras yang mengguyur area Jakarta Utara menyebabkan genangan air di sekitar stadion.

Momen itu terjadi tepat ketika penonton hendak pulang usai menyaksikan laga. Alhasil, mereka harus berjalan hati-hati agar tidak terjatuh ketika keluar dari stadion menuju lapangan parkir dan halte Transjakarta.

4. Lapangan Stadion JIS Becek

Stadion JIS

Kontroversi lainnya masih melibatkan Stadion JIS. Lapangan terlihat tergenang pada laga perempatfinal Piala Dunia U-17 2023 antara Timnas Brasil U-17 melawan Timnas Argentina U-17, Jumat 24 November 2023 malam WIB.

Laga bahkan sempat tertunda selama 30 menit akibat insiden itu. Untungnya, kerja keras pihak penyelenggara, dibantu dengan sistem drainase yang baik, membuat genangan air cepat surut.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/10/51/1654087/indonesia-raih-emas-dari-taekwondo-putra-dengan-nomor-poomsae-team-sme.webp
Indonesia Raih Emas dari Taekwondo Putra dengan Nomor Poomsae Team
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/08/timnas_indonesia_u_22_foto_pssi.jpg
Tak Peduli Peluang Semifinal! Timnas Indonesia U-22 Diminta Fokus Tampil Ganas Lawan Myanmar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement