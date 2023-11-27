Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Madura United Resmi Datangkan Kiper Asing Berpostur Jangkung Lucas Frigeri

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |10:57 WIB
Madura United Resmi Datangkan Kiper Asing Berpostur Jangkung Lucas Frigeri
Lucas Frigeri resmi gabung Madura United (Foto: Madura United)
A
A
A

MADURA United resmi datangkan kiper asing berpostur jangkung Lucas Frigeri. Tinggi pemain asal Brasil itu hampir dua meter alias 194 cm.

Laskar Sape Kerrab – julukan Madura United – melakukan manuver di bursa transfer paruh musim Liga 1 2023-2024. Mereka menambah persaingan di pos penjaga gawang untuk menyaingi Satria Tama dan Wawan Hendrawan.

Lucas Frigeri

Kini Madura United resmi memperkenalkan kiper anyar, yakni Lucas Frigeri. Pemain yang satu ini diyakini akan membuat penyerang-penyerang di Liga 1 bergidik ngeri.

Betapa tidak, Frigeri memiliki postur yang sangat ideal bagi seorang penjaga gawang. Bahkan tingginya hampir dua meter.

“Kami ucapkan selamat datang pada Lucas Frigeri yang resmi berkostum Madura United FC di kompetisi Liga 1 2023-2024,” kata Direktur Utama PT Polana Bola Madura Bersatu (PT PBMB), Annisa Zhafarina dalam keterangan resmi klub, Senin (27/11/2023).

“Dia berposisi penjaga gawang dengan tinggi 1.94 meter yang berasal dari Catanduva, São Paulo, Brasil,” imbuhnya.

