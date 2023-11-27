Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Reaksi Jose Mourinho Usai AS Roma Melejit ke 5 Besar di Klasemen Liga Italia 2023-2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |09:43 WIB
Reaksi Jose Mourinho Usai AS Roma Melejit ke 5 Besar di Klasemen Liga Italia 2023-2024
Jose Mourinho dan Paulo Dybala. (Foto: Liga Italia)
A
A
A

ROMA – Pelatih AS Roma, Jose Mourinho, mengomentari pencapaian apik timnya yang baru saja menembus 5 besar di klasemen Liga Italia 2023-2024. Dia menyatakan sangat senang dengan raihan manis tersebut karena diyakini bakal memotivasi terus timnya untuk menjadi lebih baik.

Ya, AS Roma sukses melejit ke lima besar klasemen Liga Italia 2023-2024 usai menang 3-1 atas Udinese. Laga itu dimainkan di Stadio Olimpico, Senin (27/11/2023) dini hari WIB.

AS Roma

Menurut Jose Mourinho, raihan manis AS Roma saat ini tidak terlepas hasil buruk yang dialami Atalanta dan Fiorentina sebagai pesaing terdekat. Alhasil, tim asuhannya bisa menyalip keduanya di papan klasemen.

"Bagi kami, ini penting karena tim-tim yang dekat dengan kami telah kehilangan poin," kata Jose Mourinho, dilansir dari Tuttomercato, Senin (27/11/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/09/11/1653497/jadwal-timnas-indonesia-vs-myanmar-ini-syarat-lolos-semifinal-sepak-bola-putra-sea-games-2025-zpj.webp
Jadwal Timnas Indonesia vs Myanmar: Ini Syarat Lolos Semifinal Sepak Bola Putra SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/10/putri_kusuma_wardani_membawa_indonesia_unggul_1_0.jpg
Putri KW Bungkam Pornpawee, Indonesia Unggul 1-0 atas Thailand di Final SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement