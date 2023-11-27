Reaksi Jose Mourinho Usai AS Roma Melejit ke 5 Besar di Klasemen Liga Italia 2023-2024

ROMA – Pelatih AS Roma, Jose Mourinho, mengomentari pencapaian apik timnya yang baru saja menembus 5 besar di klasemen Liga Italia 2023-2024. Dia menyatakan sangat senang dengan raihan manis tersebut karena diyakini bakal memotivasi terus timnya untuk menjadi lebih baik.

Ya, AS Roma sukses melejit ke lima besar klasemen Liga Italia 2023-2024 usai menang 3-1 atas Udinese. Laga itu dimainkan di Stadio Olimpico, Senin (27/11/2023) dini hari WIB.

Menurut Jose Mourinho, raihan manis AS Roma saat ini tidak terlepas hasil buruk yang dialami Atalanta dan Fiorentina sebagai pesaing terdekat. Alhasil, tim asuhannya bisa menyalip keduanya di papan klasemen.

"Bagi kami, ini penting karena tim-tim yang dekat dengan kami telah kehilangan poin," kata Jose Mourinho, dilansir dari Tuttomercato, Senin (27/11/2023).