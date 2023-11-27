Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil AS Roma vs Udinese di Liga Italia 2023-2024: I Lupi Menang 3-1

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |02:17 WIB
Hasil AS Roma vs Udinese di Liga Italia 2023-2024: I Lupi Menang 3-1
AS Roma menang 3-1 atas Udinese di Liga Italia 2023-2024 (Foto: Reuters)
ROMA - AS Roma meraih tiga poin atas Udinese di pekan ke-13 Liga Italia 2023-2024. I Lupi -julukan AS Roma- menang meyakinkan 3-1 pada laga yang berlangsung di Stadio Olimpico Tour, Senin (27/11/2023) dini hari WIB.

Tiga gol AS Roma dicetak Gianluca Mancini, Paulo Dybala dan Stephan El Shaarawy. Sementara Udinese hanya mampu menyarangkan satu gol lewat aksi Florian Thauvin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bermain di depan pendukung sendiri, AS Roma tampil begitu percaya diri sejak awal pertandingan. Romelu Lukaku dan rekan-rekan langsung menekan sejak menit pertama.

Memasuki menit ke-20, Gianluca Mancini berhasil membawa AS Roma unggul atas Udinese. Mancini mencatatkan namanya di papan skor usai memanfaatkan umpan Paulo Dybala.

Unggul satu gol, kubu tuan rumah bermain semakin trengginas. Namun, pasuka Jose Mourinho belum mampu menambah gol dan skor 1-0 bertahan sampai turun minum.

