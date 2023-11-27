Alejandro Garnacho Sesumbar Gol Saltonya ke Gawang Everton Terpilih sebagai yang Terbaik di Liga Inggris 2023-2024

Alejandro Garnacho yakin golnya ke gawang Everton terpilih sebagai yang terbaik musim ini (Foto: Reuters/Jason Cairnduff)

LIVERPOOL – Alejandro Garnacho masih tidak percaya bisa mencetak gol akrobatik ke gawang Everton. Winger Manchester United itu sesumbar gol cantiknya bisa terpilih sebagai gol terbaik Liga Inggris 2023-2024.

Gol salto indah dilesakkan Garnacho kala Man United menang telak 3-0 di kandang Everton, Stadion Goodison Park pada lanjutan Liga Inggris 2023-2024, Senin (27/11/2023) dini hari WIB. Hebatnya, gol memanjakan mata tersebut tercipta kala laga baru berjalan tiga menit.

Gol tersebut tercipta berkat umpan silang Diogo Dalot. Garnacho langsung menyelesaikan umpan tersebut menjadi gol yang akan menjadi kandidat kuat gol terbaik musim ini.

Usai laga, Garnacho tidak percaya bisa mencetak gol seindah itu. Dia mengaku tidak sempat melihat bola masuk ke gawang dan hanya mendengar sorak sorai suporter di tribune.

“Sejujurnya, saya tidak percaya ini. Saya berkata, ‘Ya Tuhan!’ Sejujurya saya tidak mempercayainya,” kata Garnacho dikutip Twitter Fabrizio Romano @FabrizioRomano, Senin (27/11/2023).

“Saya tidak melihat bagaimana saya mencetak gol, saya hanya mendengarkan para penonton,” imbuh pemain berusia 19 tahun ini.