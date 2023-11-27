Reaksi Erik Ten Hag Setelah Lihat Alejandro Garnacho Cetak Gol Salto Indah untuk Manchester United

REAKSI Erik Ten Hag setelah lihat Alejandro Garnacho cetak gol salto indah untuk Manchester United akan dibahas di sini. Sang penyerang asal Argentina melepaskan tendangan akrobatik dalam laga kontra Everton di lanjutan Liga Inggris 2023-2024.

Gol itu terjadi ketika laga di Goodison Park, Minggu (26/11/2023) baru berjalan tiga menit. Dua gol lainnya untuk The Red Devils – julukan Manchester United – diukir oleh Marcus Rashford (56’) dan Anthony Martial (75’).

Baca Juga:

Erik Ten Hag mengatakan gol yang diciptakan Garnacho cukup luar biasa dalam laga itu. Dia pun puas dengan performa pemain tersebut dalam laga melawan Everton.

"Musim ini masih panjang. Namun mungkin ini adalah gol terbaik musim Ini," kata Erik Ten Hag dilansir dari laman Manchester United, Senin (27/11/2023).

Pelatih asal Belanda itu mengatakan secara garis besar Manchester United bermain cukup baik dalam laga itu. Oleh karena itu, timnya dapat meraih kemenangan seperti apa yang ditargetkan.