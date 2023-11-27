Hasil Everton vs Manchester United di Liga Inggris 2023-2024: Setan Merah Menang Telak 3-0

Man United menang telak 3-0 atas Everton di Liga Inggris 2023-2024 (Foto: Reuters)

LIVERPOOL - Manchester United meraih hasil positif di pekan ke-13 Liga Inggris 2023-2024. Setan Merah sukses mencuri poin penuh kala bertamu ke markas Everton.

Bermain di Goodison Park, Minggu (27/11/2023), Man United unggul cepat lewat gol indah Alejandro Garnacho di menit ketiga. Pasukan Erik ten Hag kemudian menambah dua gol kreasi Marcus Rashford (56') dan Anthony Martial (75').

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua tim bermain dengan tempo cepat sejak awal pertandingan. Tak butuh waktu lama, Pasukan Erik ten Hag unggul cepat lewat gol indah Alejandro Garnacho di menit ketiga.

Memanfaatkan umpan Diogo Dalot, Garnacho langsung menyambutnya dengan tendangan salto yang sensasional. Man United unggul cepat 1-0 atas Everton.

Tertinggal satu gol, Everton langsung memberikan respons cepat. Idrissa Gueye dan rekan-rekan mencoba terus membangun serangan. Namun, skor 1-0 untuk keunggulan Man United bertahan sampai jeda.