Juventus vs Inter Milan: Meski Bukan Laga Krusial, Simone Inzaghi Mau Nerazzurri Raih Kemenangan

TURIN - Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi tak menganggap laga melawan Juventus di pekan ke-13 Liga Italia 2023-2024 sebagai sebuah pertandingan yang krusial terkait perebutan scudetto musim ini. Namun, ia menegaskan tak mau meraih hasil imbang apalagi kalah, karena itulah Inzaghi mau tim berjuluk Nerazzurri merebut kemenangan di kandang Juventus nanti.

Ya, Inter akan bertandang ke markas Juventus pada lanjutan Liga Italia 2023-2024 di Allianz Stadium, Turin, pada Senin 27 November 2023 dini hari WIB. Jika menelan kekalahan, maka Inter akan dilengserkan Juventus dari puncak klasemen sementara Liga Italia 2023-2024.

Saat ini Inter bertengger di puncak klasemen sementara dengan koleksi 31 poin dari 12 laga. Sementara Juventus berada tepat di bawahnya dengan selisih hanya dua poin.

Jelas laga tersebut merupakan pertandingan perebutan posisi pertama. Namun Inzaghi justru mengatakan laga ini tidak krusial. Dia merasa apa pun hasil di laga nanti tidak begitu krusial dalam penentuan gelar juara Liga Italia 2023-2024.

“Ini (laga kontra Juventus) sangat berarti, tapi saya tidak menganggap ini sebagai pertandingan yang menentukan. Ini akan penting untuk kampanye liga kami, tapi masih banyak pertandingan,” kata Inzaghi dilansir laman resmi klub, Senin (27/11/2023).

“Kami tahu apa yang terjadi ini. Pertandingan ini berarti bagi kami, Klub dan para pendukung kami,” tambahnya.