Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Juventus vs Inter Milan: Meski Bukan Laga Krusial, Simone Inzaghi Mau Nerazzurri Raih Kemenangan

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |18:52 WIB
Juventus vs Inter Milan: Meski Bukan Laga Krusial, Simone Inzaghi Mau <i>Nerazzurri</i> Raih Kemenangan
Inter Milan siap kalahkan Juventus di Liga Italia 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

TURIN - Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi tak menganggap laga melawan Juventus di pekan ke-13 Liga Italia 2023-2024 sebagai sebuah pertandingan yang krusial terkait perebutan scudetto musim ini. Namun, ia menegaskan tak mau meraih hasil imbang apalagi kalah, karena itulah Inzaghi mau tim berjuluk Nerazzurri merebut kemenangan di kandang Juventus nanti.

Ya, Inter akan bertandang ke markas Juventus pada lanjutan Liga Italia 2023-2024 di Allianz Stadium, Turin, pada Senin 27 November 2023 dini hari WIB. Jika menelan kekalahan, maka Inter akan dilengserkan Juventus dari puncak klasemen sementara Liga Italia 2023-2024.

Saat ini Inter bertengger di puncak klasemen sementara dengan koleksi 31 poin dari 12 laga. Sementara Juventus berada tepat di bawahnya dengan selisih hanya dua poin.

Jelas laga tersebut merupakan pertandingan perebutan posisi pertama. Namun Inzaghi justru mengatakan laga ini tidak krusial. Dia merasa apa pun hasil di laga nanti tidak begitu krusial dalam penentuan gelar juara Liga Italia 2023-2024.

Simone Inzaghi

“Ini (laga kontra Juventus) sangat berarti, tapi saya tidak menganggap ini sebagai pertandingan yang menentukan. Ini akan penting untuk kampanye liga kami, tapi masih banyak pertandingan,” kata Inzaghi dilansir laman resmi klub, Senin (27/11/2023).

“Kami tahu apa yang terjadi ini. Pertandingan ini berarti bagi kami, Klub dan para pendukung kami,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/09/11/1653529/laga-hidup-mati-penentu-langkah-persib-di-afc-champions-league-two-saksikan-live-di-gtv-channel-30-hll.webp
Laga Hidup Mati! Penentu Langkah Persib di AFC Champions League Two, Saksikan Live di GTV Channel 30
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/09/philippe_coutinho.jpg
Inter Milan Vs Liverpool, Philippe Coutinho Jagokan Siapa?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement