HOME BOLA LIGA ITALIA

Antonio Conte Tebar Kode Tertarik Kembali Tangani Juventus

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |03:58 WIB
Antonio Conte Tebar Kode Tertarik Kembali Tangani Juventus
Antonio Conte tertarik kembali tangani Juventus (Foto: Reuters)
A
A
A

LECCE – Antonio Conte tidak menutup pintu untuk kembali melatih Juventus suatu saat nanti. Namun dia menegaskan, saat ini masih ingin beristirahat dengan menghabiskan waktu bersama keluarga tercintanya.

Saat ini Conte memang sedang tidak melatih klub manapun. Adapun klub terakhir yang dinahkodai pelatih berusia 54 tahun itu adalah Tottenham Hotspur. Dia didepak dari tim berjuluk The Lilywhites itu pada Maret 2023.

Sepak terjang Conte di dunia sepak bola sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia pernah melatih klub-klub besar Eropa, di mana salah satu klub yang sukses dibawanya adalah Juventus. Dia sukses mempersembahkan empat mahkota Liga Italia dan dua trofi Coppa Italia.

Dengan pencapaian apiknya itu, tak ayal jika sosok Conte cukup melekat dengan Si Nyonya Tua -julukan Juventus. Pelatih kelahiran Lecce, Italia, itu pun ditanya mengenai peluangnya untuk kembali menukangi Juventus. Ketika ditanya hal itu, dia pun tidak menutup kemungkinan untuk kembali jika memiliki visi misi yang sama.

“Ada dua sisi dalam setiap hubungan. Selalu ada kemungkinan untuk kembali bersama. Yang penting ada kesamaan pemahaman ide dan pemikiran,” ucap Conte, dilansir dari Football Italia, Sabtu (25/11/2023).

Halaman:
1 2
      
