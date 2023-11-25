Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Wonderkid Timnas Argentina U-17 Claudio Echeverri Sebut Kalahkan Brasil U-17 Setara Nikmatnya Bercinta!

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |18:58 WIB
<i>Wonderkid</i> Timnas Argentina U-17 Claudio Echeverri Sebut Kalahkan Brasil U-17 Setara Nikmatnya Bercinta!
Claudio Echeverri girang usai Timnas Argentina U-17 mengalahkan Timnas Brasil U-17 (Foto: Twitter/@Argentina)
A
A
A

JAKARTA - Kapten Timnas Argentina U-17, Claudio Echeverri, menyebut betapa nikmatnya mengalahkan Timnas Brasil U-17 yang merupakan rival bebuyutan pada perempatfinal Piala Dunia U-17 2023. Bahkan, kenikmatannya setara sedang bercinta!

Argentina U-17 melenggang mulus ke semifinal Piala Dunia U-17 2023 usai tampil perkasa atas Brasil U-17 dalam laga bertajuk El Clasico Amerika Latin di Jakarta International Stadium (Stadion JIS), Jumat 24 November 2023 malam WIB. Tim Tango menang telak 3-0 di laga itu.

Timnas Brasil U-17 vs Timnas Argentina U-17

Echeverri menjadi pahlawan atas kemenangan timnya lewat hattrick yang dicetaknya. Adapun tiga gol itu tercipta di menit 28’, 58’ dan 71’.

Usai laga, Echeverri membeberkan betapa nikmatnya bisa menyingkirkan Brasil U-17. Menurutnya, kemenangan atas tim berjuluk Selecao sama nikmatnya seperti berhubungan seks.

“Mengalahkan Brasil sama seperti berhubungan seks,” kata Echeverri dilansir Rosario 3, Sabtu (25/11/2023).

Hasil Argentina U-17 atas Brasil U-17 menjadi kemenangan yang cukup menarik. Sebab sebelumnya, di level senior, Lionel Messi dan kolega juga sukses menekuk Timnas Brasil dengan skor 1-0 dalam laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Maracana.

Halaman:
1 2
      
