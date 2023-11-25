Wonderkid Timnas Argentina U-17 Claudio Echeverri Sebut Kalahkan Brasil U-17 Setara Nikmatnya Bercinta!

JAKARTA - Kapten Timnas Argentina U-17, Claudio Echeverri, menyebut betapa nikmatnya mengalahkan Timnas Brasil U-17 yang merupakan rival bebuyutan pada perempatfinal Piala Dunia U-17 2023. Bahkan, kenikmatannya setara sedang bercinta!

Argentina U-17 melenggang mulus ke semifinal Piala Dunia U-17 2023 usai tampil perkasa atas Brasil U-17 dalam laga bertajuk El Clasico Amerika Latin di Jakarta International Stadium (Stadion JIS), Jumat 24 November 2023 malam WIB. Tim Tango menang telak 3-0 di laga itu.

Echeverri menjadi pahlawan atas kemenangan timnya lewat hattrick yang dicetaknya. Adapun tiga gol itu tercipta di menit 28’, 58’ dan 71’.

Usai laga, Echeverri membeberkan betapa nikmatnya bisa menyingkirkan Brasil U-17. Menurutnya, kemenangan atas tim berjuluk Selecao sama nikmatnya seperti berhubungan seks.

“Mengalahkan Brasil sama seperti berhubungan seks,” kata Echeverri dilansir Rosario 3, Sabtu (25/11/2023).

Hasil Argentina U-17 atas Brasil U-17 menjadi kemenangan yang cukup menarik. Sebab sebelumnya, di level senior, Lionel Messi dan kolega juga sukses menekuk Timnas Brasil dengan skor 1-0 dalam laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Maracana.