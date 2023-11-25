Jadwal Perempatfinal Piala Dunia U-17 2023 Hari Ini Sabtu 25 November 2023: Ada Prancis vs Uzbekistan hingga Mali vs Maroko!

JADWAL perempatfinal Piala Dunia U-17 2023 hari ini, Sabtu 25 November 2023 akan diulas Okezone. Ada dua pertandingan seru yang bakal dimainkan hari ini, di antaranya yakni duel Timnas Prancis U-17 vs Uzbekistan U-17 dan Mali U-17 vs Maroko U-17.

Sebelumnya, dua pertandingan perempatfinal Piala Dunia U-17 2023 sudah dilangsungkan di Jakarta International Stadium (JIS), Jumat (24/11/2023). Hasilnya, Jerman U-17 menang 1-0 atas Spanyol U-17 dan Argentina U-17 menang 3-0 atas Brasil U-17.

Dengan demikian, Jerman U-17 dan Argentina akan saling berhadapan di babak semifinal pada 28 November 2023 mendatang. Kini, ada empat tim lagi yang akan memperebutkan dua tiket sisa di babak perempatfinal hari ini.

Di antaranya, ada dua pertandingan yaitu Prancis vs Uzbekistan dan Mali vs Maroko. Duel Prancis vs Uzbekistan akan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu (25/11/2023) pukul 15.30 WIB.

Prancis lolos ke perempatfinal Piala Dunia U-17 2023 usai menyingkirkan Senegal di babak 16 besar. Le Bleus meraih kemenangan dramatis 5-3 lewat adu penalti setelah bermain imbang 0-0 di waktu normal.

Sementara itu, Uzbekistan lolos ke perempatfinal Piala Dunia U-17 2023 setelah menang atas Inggris 2-1 di 16 besar. Untuk laga perempatfinal lainnya, Mali akan bersua Maroko di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu (25/11) pukul 19.00 WIB.