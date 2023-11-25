Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Hasil Rayo Vallecano vs Barcelona di Liga Spanyol 2023-2024: Imbang 1-1, Blaugrana Diselamatkan Gol Bunuh Diri

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |22:01 WIB
Hasil Rayo Vallecano vs Barcelona di Liga Spanyol 2023-2024: Imbang 1-1, <i>Blaugrana</i> Diselamatkan Gol Bunuh Diri
Barcelona ditahan 1-1 oleh Rayo Vallecano (Foto: Reuters/Isabel Infantes)
A
A
A

MADRID - Hasil Rayo Vallecano vs Barcelona di Liga Spanyol 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Campo de Vallecas, Madrid, Sabtu (25/11/2023) malam WIB itu berakhir dengan skor 1-1.

Tuan rumah unggul duluan di menit ke-39 lewat Unai Lopez. Barcelona lalu selamat gara-gara gol bunuh diri Florian Lejeune di menit ke-82. Skor 1-1 itu membuat Blaugrana gagal memepet Real Madrid dan Girona di papan klasemen Liga Spanyol 2023-2024.

Unai Lopez membawa Rayo Vallecano unggul 1-0 atas Barcelona (Foto: Reuters/Isabel Infantes)

Jalannya Pertandingan

Barcelona terlambat panas di menit-menit awal babak pertama. Kiper Barcelona, Inaki Pena dipaksa banting tulang menyelamatkan gawangnya.

Tiga peluang diciptakan Rayo Vallecani di 10 menit awal babak pertama, lewat Isi Palazon, Jorge De Frutos dan Oscar Valentin. Namun ketiganya berhasil diantisipasi Inaki Pena.

Barcelona membalas empat menit berselang lewat tembakan Pedri. Namun sayang masih bisa digagalkan penjaga gawang Rayo Vallecano, Stole Dimitrievski.

Pertandingan berlangsung alot. Barcelona mendominasi penguasaan bola, namun pertahanan Rayo Vallecano yang cukup rapat membuat anak asuh Xavi Hernandez pusing.

Memasuki menit 29, giliran sang wonderkid, Lamine Yamal yang mendobrak. Namun lagi-lagi berhasil diantisipasi Stole Dimitrievski.

Barcelona akhirnya kecolongan di menit 39. Lewat situasi bola mati, Unai Lopez mengeksekusi tendangan bebas menjadi gol pemecah kebuntuan.

Barcelona terus kesulitan menciptakan peluang usai tertinggal. Mereka baru bisa membuat peluang kembali di menit 54, namun tandukan Ferran Torres masih belum juga berbuah gol.

Upaya tanpa henti Barcelona baru membuahkan hasil di menit 82. Mereka menyamakan kedudukan lewat gol bunuh diri Florian Lejeune.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014151/5-pemain-top-dunia-yang-diincar-real-madrid-untuk-gantikan-toni-kroos-nomor-1-joshua-kimmich-k9QyORqECz.jpeg
5 Pemain Top Dunia yang Diincar Real Madrid untuk Gantikan Toni Kroos, Nomor 1 Joshua Kimmich
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014116/ulangi-rekor-27-tahun-lalu-magis-santiago-bernabeu-bikin-real-madrid-tak-terkalahkan-di-kandang-sepanjang-musim-Rv9NUrkf04.JPG
Ulangi Rekor 27 Tahun Lalu, Magis Santiago Bernabeu Bikin Real Madrid Tak Terkalahkan di Kandang Sepanjang Musim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013717/terharu-diterima-dengan-baik-di-getafe-mason-greenwood-kirim-pesan-perpisahan-menyentuh-yhOHoXcQOe.jpg
Terharu Diterima dengan Baik di Getafe, Mason Greenwood Kirim Pesan Perpisahan Menyentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013723/peringati-pelatih-baru-barcelona-xavi-hernandez-ini-klub-sulit-dengan-situasi-keuangan-yang-buruk-MEtzYVM8Xi.jpg
Peringati Pelatih Baru Barcelona, Xavi Hernandez: Ini Klub Sulit dengan Situasi Keuangan yang Buruk
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/08/11/1653231/link-live-streaming-timnas-indonesia-u22-vs-filipina-di-sea-games-2025-gip.webp
Link Live Streaming Timnas Indonesia U-22 vs Filipina di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/08/sportstive_1.jpg
Sportstive+ Hadirkan Inovasi Sportainment, Valencia Tanoesoedibjo: Ini yang Ditunggu Penonton
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement