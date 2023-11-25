Hasil Rayo Vallecano vs Barcelona di Liga Spanyol 2023-2024: Imbang 1-1, Blaugrana Diselamatkan Gol Bunuh Diri

MADRID - Hasil Rayo Vallecano vs Barcelona di Liga Spanyol 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Campo de Vallecas, Madrid, Sabtu (25/11/2023) malam WIB itu berakhir dengan skor 1-1.

Tuan rumah unggul duluan di menit ke-39 lewat Unai Lopez. Barcelona lalu selamat gara-gara gol bunuh diri Florian Lejeune di menit ke-82. Skor 1-1 itu membuat Blaugrana gagal memepet Real Madrid dan Girona di papan klasemen Liga Spanyol 2023-2024.

Jalannya Pertandingan

Barcelona terlambat panas di menit-menit awal babak pertama. Kiper Barcelona, Inaki Pena dipaksa banting tulang menyelamatkan gawangnya.

Tiga peluang diciptakan Rayo Vallecani di 10 menit awal babak pertama, lewat Isi Palazon, Jorge De Frutos dan Oscar Valentin. Namun ketiganya berhasil diantisipasi Inaki Pena.

Barcelona membalas empat menit berselang lewat tembakan Pedri. Namun sayang masih bisa digagalkan penjaga gawang Rayo Vallecano, Stole Dimitrievski.

Pertandingan berlangsung alot. Barcelona mendominasi penguasaan bola, namun pertahanan Rayo Vallecano yang cukup rapat membuat anak asuh Xavi Hernandez pusing.

Memasuki menit 29, giliran sang wonderkid, Lamine Yamal yang mendobrak. Namun lagi-lagi berhasil diantisipasi Stole Dimitrievski.

Barcelona akhirnya kecolongan di menit 39. Lewat situasi bola mati, Unai Lopez mengeksekusi tendangan bebas menjadi gol pemecah kebuntuan.

Barcelona terus kesulitan menciptakan peluang usai tertinggal. Mereka baru bisa membuat peluang kembali di menit 54, namun tandukan Ferran Torres masih belum juga berbuah gol.

Upaya tanpa henti Barcelona baru membuahkan hasil di menit 82. Mereka menyamakan kedudukan lewat gol bunuh diri Florian Lejeune.