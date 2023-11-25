Josep Guardiola Ungkap Kondisi Erling Haaland Jelang Manchester City vs Liverpool

MANCHESTER – Pemain bintang Manchester City, Erling Haaland sempat diragukan untuk tampil melawan Liverpool karena cedera. Lantas untuk mengetahui absen atau tidaknya Haaland, pelatih Josep Guardiola akhirnya membeberkan kondisi terkait striker andalannya tersebut.

Sebagaimana diketahui, Manchester City akan berhadapan dengan Liverpool di pekan ke-13 Liga Inggris 2023-2024. Pertandingan itu akan digelar di Etihad Stadium, Manchester, Inggris pada Sabtu (25/11/2023) pukul 19.30 WIB.

Haaland yang sebelumnya mengalami cedera pada jeda internasional belum bisa dipastikan kondisinya menjelang laga tersebut. Guardiola mengatakan, kondisi pemain berpaspor Norwegia itu akan dipastikan dalam latihan terakhir The Citizen -julukan Manchester City.

“Dia (Erling Haaland) berlatih kemarin dengan beberapa gangguan. Hari ini kami menjalani latihan terakhir, mudah-mudahan dia bisa ambil bagian,” tutur Guardiola dilansir dari laman resmi Manchester City, Sabtu (25/11/2023).

“Kami mempunyai beberapa masalah seperti kebanyakan klub. Kita lihat saja di sesi latihan hari ini. Kita lihat saja nanti,” sambungnya.

Di sisi lain, Haaland berpotensi mencetak rekor jika bermain dalam pertandingan melawan Liverpool. Sebab jika mencetak gol, Haaland akan menjadi pemain tercepat yang menorehkan 50 gol sepanjang sejarah Liga Inggris.