Tembus 48 Gol di 2023, Cristiano Ronaldo Samai Raihan Erling Haaland!

TEMBUS 48 gol di 2023, Cristiano Ronaldo samai raihan Erling Haaland dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang 2023. Hal itu setelah CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- mencetak brace saat Al Nassr menang 3-0 atas Al Akhdoud di Liga Arab Saudi 2023-2024.

Laga pekan ke-14 Liga Arab Saudi 2023-2024 tersebut digelar di Al Awal Park, Riyadh, Arab Saudi, Sabtu (25/11/2023) dini hari WIB. Cristiano Ronaldo mencetak dua golnya pada menit ke-77 dan 80. Sedangkan satu gol Faris Najd lainnya dicetak Al Najei di menit 13.

Gol pertama Cristiano Ronaldo pada laga itu menyusul umpan silang Alex Telles yang gagal ditangani secara efektif oleh kiper Paulo Vitor. CR7 pun mendapatkan bola di tiang jauh dan melepaskan tembakan kuat ke gawang dari sudut sempit.

Kemudian gol kedua Cristiano Ronaldo benar-benar membuat para penggemar di Riyadh bersorak. Setelah Vítor berlari dari kotaknya untuk menghentikan serangan, bola langsung jatuh ke tangan Ronaldo yang melakukan sentuhan sebelum mengirimkan tendangan lob sempurna melewati kiper dan pemain bertahan.

Gol tersebut merupakan gol ke-15 Cristiano Ronaldo dalam 13 penampilan di Liga Arab Saudi musim ini. Ia mampu membawa Al Nassr naik ke posisi kedua di Liga Arab Saudi, tertinggal satu poin di belakang pemimpin klasemen Al Hilal yang memiliki satu laga tersisa.