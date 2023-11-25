Daftar Top Skor Liga Arab Saudi 2023-2024 hingga Pekan 14: Cristiano Ronaldo Memimpin Sendirian!

DAFTAR top skor Liga Arab Saudi 2023-2024 hingga pekan 14 akan diulas Okezone. Megabintang Al Nassr, Cristiano Ronaldo, memimpin sendirian dalam daftar sementara pencetak gol terbanyak Liga Arab Saudi musim ini dengan koleksi 15 gol.

Kepastian itu didapat CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- usai menambah pundi-pundi golnya saat Al Nassr menang 3-0 atas Al Akhdoud di pekan ke-14 Liga Arab Saudi 2023-2024. Laga tersebut digelar di Al Awal Park, Riyadh, Arab Saudi, Sabtu (25/11/2023) dini hari WIB.

Cristiano Ronaldo tampil menggila dalam laga itu dengan sukses mencetak brace alias dua gol pada menit ke-77 dan 80. Sementara satu gol tambahan Faris Najd dicetak oleh aksi Al Najei di menit ke-13.

Dengan demikian, Cristiano Ronaldo memimpin daftar top skor sementara Liga Arab Saudi 2023-2024 hingga pekan ke-14. Sang megabintang asal Portugal itu dibuntuti oleh Aleksandar Mitrovic (Al Hilal) yang telah mencetak 10 gol.

Kemudian, Karim Benzema (Al Ittihad) masuk jajaran tiga besar top skor sementara dengan telah mengoleksi 8 gol. Striker asal Prancis itu gagal mencetak gol pada pekan ke-14 sehingga tak mampu menempel eks rekannya saat membela Real Madrid, Cristiano Ronaldo.

Selain Karim Benzema, ada dua pemain lain yang juga mendulang 8 gol. Mereka adalah Anderson Talisca (Al Nassr) dan Bernard Mensah (Al Tai). Sementara itu, pemain yang mencetak 7 gol ada tiga orang yakni Mourad Batna (Al Fateh), Salem Al Dawsari (Al Hilal) dan Moussa Dembele (Al Ettifaq).