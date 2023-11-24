Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Miris Timnas Papua Nugini, Tersingkir Dramatis Gara-Gara Lawan Telat Datang!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |12:11 WIB
Kisah Miris Timnas Papua Nugini, Tersingkir Dramatis Gara-Gara Lawan Telat Datang!
Timnas Papua Nugini tersingkir dramatis gara-gara lawan telat datang (Foto: Facebook/PNG Football Association)
KISAH miris Timnas Papua Nugini yang tersingkir secara dramatis gara-gara lawan telat datang menarik untuk diulas. Sebab, mereka harus menelan pil pahit lantaran hal non-teknis.

Peristiwa itu terjadi belum lama ini dalam babak penyisihan grup Pacific Games 2023 yang diikuti negara-negara di Samudera Pasifik. Bisa dikatakan mayoritas pesertanya berada di bawah naungan Konfederasi Oseania (OFC).

Timnas Malaysia melawan Timnas Papua Nugini

Papua Nugini tergabung di fase grup bersama dengan Timnas Vanuatu dan Timnas Tuvalu. Di laga pertama, mereka dijadwalkan menghadapi kesebelasan yang namanya disebut terakhir.

Sayangnya, Tuvalu telat datang ke Papua Nugini gara-gara badai yang melanda Fiji. Pesawat mereka tidak bisa terbang menuju negara tetangga Indonesia itu.

Sesuai aturan yang berlaku internasional, maka Tuvalu dinyatakan kalah WO dengan skor 0-3. Papua Nugini mendapat tiga poin gratis tetapi hal itu justru menjadi masalah.

Sebab, Tuvalu bisa menghadiri laga kontra Timnas Vanuatu tepat waktu. Kemudian, tim itu takluk dengan skor telak 0-6! Alhasil, laga Vanuatu melawan Papua Nugini akan krusial.

Halaman:
1 2
      
