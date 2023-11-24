Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Prancis U-17 Persiapkan Semua Skenario Jelang Lawan Uzbekistan U-17 di Perempatfinal Piala Dunia U-17 2023

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |10:09 WIB
Timnas Prancis U-17 Persiapkan Semua Skenario Jelang Lawan Uzbekistan U-17 di Perempatfinal Piala Dunia U-17 2023
Timnas Prancis U-17 menyiapkan segala skenario jelang melawan Timnas Uzbekistan U-17 (Foto: FFF)
A
A
A

SOLO – Pelatih Timnas Prancis U-17, Jean-Luc Vannuchi mengatakan, akan mempersiapkan timnya dengan semua skenario jelang melawan Timnas Uzbekistan U-17 di perempatfinal Piala Dunia U-17 2023. Dia juga menyiapkan latihan khusus untuk tendangan penalti dan mendapatkan peluang atau gol dari situasi bola mati.

Prancis U-17 akan menghadapi Uzbekistan U-17 pada babak perempatfinal di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu 25 November 2023 pukul 15.30 WIB. Di atas kertas, skuad muda Les Bleus jelas lebih diunggulkan.

Timnas Prancis U-17 belum terkalahkan di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: FFF)

Namun, Timnas Prancis U-17 tetap tidak boleh anggap remeh lawannya, yang bisa dibilang merupakan tim kuda hitam. Mengingat, skuad muda Serigala Putih secara mengejutkan mampu menggusur Timnas Inggris U-17 di babak 16 besar.

Prancis U-17 akan menyiapkan semua skenario untuk menghadapi Uzbekistan U-17. Sebab, tidak menutup kemungkinan Joan Trinces dan kawan-kawan harus menutup pertandingan lewat babak adu penalti seperti melawan Timnas Senegal U-17 di babak 16 besar.

“Ya tentu, semua skenario disiapkan. Kami latihan khusus,” kata Vannuchi dalam rilis LOC Piala Dunia U-17, Jumat (24/11/2023).

“Bekerja setiap hari di turnamen dan berada dalam situasi tekanan yang keras akan sangat sulit, makanya kami latih. Meskipun nyatanya di lapangan tidak sama dengan latihan,” imbuh pria asal Prancis itu.

Halaman:
1 2
      
