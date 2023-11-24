Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar 8 Pemain Abroad yang Wajib Perkuat Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |09:00 WIB
Daftar 8 Pemain Abroad yang Wajib Perkuat Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
Ivar Jenner diharapkan tersedia saat Timnas Indonesia U-23 tampil di Piala Asia U-23 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

DAFTAR 8 pemain abroad yang wajib memperkuat Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024 akan diulas Okezone. Dari kedelapan pemain yang berkarier di luar negeri itu, salah satunya membela klub Inggris.

Timnas Indonesia U-23 di bawah asuhan Shin Tae-yong pertama kalinya tampil di Piala Asia U-23. Skuad Garuda Muda lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024 ini setelah menang dua kali atas Turkmenistan (2-0) dan Taiwan (9-0) di babak kualifikasi.

Timnas Indonesia U-23

Berhubung jadi tim debutan di Piala Asia U-23 2024 yang akan berlangsung di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei 2024, maka Timnas Indonesia U-23 harus puas berada di pot 4. Drawing Piala Asia U-23 2024 pun sudah digelar pada Kamis 23 November 2023 di Qatar.

Hasilnya, Timnas Indonesia U-23 masuk grup neraka, yakni Grup A, bersama dengan tuan rumah Qatar, kemudian Australia dan Yordania. Di atas kertas, lawan-lawan Timnas Indonesia U-23 tersebut merupakan tim kuat di Asia.

Apalagi, Timnas Qatar U-23 diuntungkan karena bermain di hadapan ribuan suporter sendiri. Sedangkan Australia U-23 pernah mengalahkan Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2022 dengan agregat 4-2. Begitu pun Yordania U-23 bisa jadi ancaman serius.

Kendati demikian, Timnas Indonesia U-23 ditagetkan bisa lolos sampai finis di tiga besar Piala Asia U-23 2024. Pasalnya, jika finis tiga besar, Timnas Indonesia U-23 akan lolos ke Olimpiade Paris 2024.

Agar bisa mencapai target tersebut, pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, harus memanggil pemain-pemain terbaik. Setidaknya, ada delapan pemain abroad yang dinilai wajib untuk memperkuat skuad Garuda Muda di Piala Asia U-23 2024 nanti.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/06/11/1652509/apresiasi-semua-pendukung-timnas-indonesia-jersey-pemain-ke12-resmi-diluncurkan-xyz.webp
Apresiasi Semua Pendukung Timnas Indonesia, Jersey Pemain ke-12 Resmi Diluncurkan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/21/gelandang_timnas_indonesia_marselino_ferdinan.jpg
Marselino Absen, Timnas Indonesia U-22 Dituntut Tetap Bidik Medali Emas SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement