Daftar 8 Pemain Abroad yang Wajib Perkuat Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024

DAFTAR 8 pemain abroad yang wajib memperkuat Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024 akan diulas Okezone. Dari kedelapan pemain yang berkarier di luar negeri itu, salah satunya membela klub Inggris.

Timnas Indonesia U-23 di bawah asuhan Shin Tae-yong pertama kalinya tampil di Piala Asia U-23. Skuad Garuda Muda lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024 ini setelah menang dua kali atas Turkmenistan (2-0) dan Taiwan (9-0) di babak kualifikasi.

Berhubung jadi tim debutan di Piala Asia U-23 2024 yang akan berlangsung di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei 2024, maka Timnas Indonesia U-23 harus puas berada di pot 4. Drawing Piala Asia U-23 2024 pun sudah digelar pada Kamis 23 November 2023 di Qatar.

Hasilnya, Timnas Indonesia U-23 masuk grup neraka, yakni Grup A, bersama dengan tuan rumah Qatar, kemudian Australia dan Yordania. Di atas kertas, lawan-lawan Timnas Indonesia U-23 tersebut merupakan tim kuat di Asia.

Apalagi, Timnas Qatar U-23 diuntungkan karena bermain di hadapan ribuan suporter sendiri. Sedangkan Australia U-23 pernah mengalahkan Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2022 dengan agregat 4-2. Begitu pun Yordania U-23 bisa jadi ancaman serius.

Kendati demikian, Timnas Indonesia U-23 ditagetkan bisa lolos sampai finis di tiga besar Piala Asia U-23 2024. Pasalnya, jika finis tiga besar, Timnas Indonesia U-23 akan lolos ke Olimpiade Paris 2024.

Agar bisa mencapai target tersebut, pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, harus memanggil pemain-pemain terbaik. Setidaknya, ada delapan pemain abroad yang dinilai wajib untuk memperkuat skuad Garuda Muda di Piala Asia U-23 2024 nanti.