HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 Masuk Grup A di Piala Asia U-23 2024, Akmal Marhali Nilai Sangat Berat untuk Tim Berstatus Debutan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |00:29 WIB
Timnas Indonesia U-23 masuk Grup A di Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Pengamat sepakbola Indonesia, Akmal Marhali, mengomentari hasil undian fase grup Piala Asia U-23 2024. Mendapati Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup A berdasarkan hasil undian itu, Akmal menilai, ini akan jadi tantangan sangat berat bagi Timnas Indonesia U-23 yang berstatus tim debutan juga di ajang Piala Asia U-23 2024.

Akmal Marhali mengatakan langkah Timnas Indonesia dalam fase grup pastinya tidak akan mudah. Grup itu sendiri bisa disebut sebagai grup neraka untuk tim asuhan Shin Tae-yong tersebut.

Timnas Indonesia U-23

Pria yang juga menjabat Koordinator Save Our Soccer (SOS) mengatakan ketiga lawan adalah langganan pada Piala Asia U-23. Sementara itu, Timnas Indonesia sangat minim pengalaman dalam ajang tersebut.

"Ini grup sangat berat," ujar Akmal kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Kamis 23 November 2023.

"Semua lawan pernah masuk empat besar Piala Asia U-23. Sementara itu, Timnas Indonesia berstatus debutan," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
