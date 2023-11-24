Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Segrup dengan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024, Qatar, Australia, dan Yordania Sudah Saling Jajal Kekuatan dalam Laga Uji Coba

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |00:08 WIB
Segrup dengan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024, Qatar, Australia, dan Yordania Sudah Saling Jajal Kekuatan dalam Laga Uji Coba
Laga Timnas Qatar U-23 vs Timnas Australia U-23 dalam uji coba jelang Piala Asia U-23 2024. (Foto: Instagram/@qfa)
A
A
A

DRAWING Piala Asia U-23 2024 sudah digelar pada Kamis 23 November 2023. Hasilnya, Timnas Indonesia U-23 masuk grup neraka, yakni Grup A, bersama dengan tuan rumah, Qatar, lalu ada Australia dan juga Yordania.

Fakta menarik pun terdapat dari tim-tim yang akan dihadapi Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024. Ternyata, ketiga tim itu sudah saling jajal kekuatan dalam laga uji coba yang digelar beberapa hari sebelum drawing Piala Asia U-23 2024.

Piala Asia U-23 2024

Dilansir dari akun Tiktok @mangkulangitt, Jumat (23/22/2023), Timnas Qatar U-23, Australia U-23, dan Yordania U-23, mengadakan laga uji coba di Arab Saudi beberapa hari lalu. Ada sejumlah laga yang digelar di Arab Saudi kala itu yang turut melibatkan Timnas Arab Saudi U-23.

Ada duel Qatar U-23 vs Australia U-23 yang digelar pada 18 November 2023. Laga itu dimenangkan oleh Australia U-23 dengan skor tipis, 2-1.

Lalu, pada 21 November 2023, Australia U-23 kembali berlaga dengan menghadapi sang juara bertahan Piala Asia U-23 2023, yakni Arab Saudi U-23. Hasilnya, Australia U-23 kembali menang dengan skor 3-1.

Terakhir, ada pertemuan Yordania U-23 vs Qatar U-23 yang digelar pada hari yang sama, yakni 21 November 2023. Hasilnya, Qatar U-23 menang dengan skor 1-0.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/05/11/1652125/jadwal--link-streaming-filipina-vs-timnas-indonesia-u22-eksklusif-di-vision-gso.webp
Jadwal & Link Streaming Filipina vs Timnas Indonesia U22 Eksklusif di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/10/05/World_Cup_Trophy_FIFA.jpeg
Cara Nonton Drawing Piala Dunia 2026 Malam Ini, Gampang Banget!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement