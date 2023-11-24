Segrup dengan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024, Qatar, Australia, dan Yordania Sudah Saling Jajal Kekuatan dalam Laga Uji Coba

DRAWING Piala Asia U-23 2024 sudah digelar pada Kamis 23 November 2023. Hasilnya, Timnas Indonesia U-23 masuk grup neraka, yakni Grup A, bersama dengan tuan rumah, Qatar, lalu ada Australia dan juga Yordania.

Fakta menarik pun terdapat dari tim-tim yang akan dihadapi Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024. Ternyata, ketiga tim itu sudah saling jajal kekuatan dalam laga uji coba yang digelar beberapa hari sebelum drawing Piala Asia U-23 2024.

Dilansir dari akun Tiktok @mangkulangitt, Jumat (23/22/2023), Timnas Qatar U-23, Australia U-23, dan Yordania U-23, mengadakan laga uji coba di Arab Saudi beberapa hari lalu. Ada sejumlah laga yang digelar di Arab Saudi kala itu yang turut melibatkan Timnas Arab Saudi U-23.

Ada duel Qatar U-23 vs Australia U-23 yang digelar pada 18 November 2023. Laga itu dimenangkan oleh Australia U-23 dengan skor tipis, 2-1.

Lalu, pada 21 November 2023, Australia U-23 kembali berlaga dengan menghadapi sang juara bertahan Piala Asia U-23 2023, yakni Arab Saudi U-23. Hasilnya, Australia U-23 kembali menang dengan skor 3-1.

Terakhir, ada pertemuan Yordania U-23 vs Qatar U-23 yang digelar pada hari yang sama, yakni 21 November 2023. Hasilnya, Qatar U-23 menang dengan skor 1-0.