Timnas Prancis U-17 Buta Kekuatan Uzbekistan U-17 Jelang Duel di Perempatfinal Piala Dunia U-17 2023

JAKARTA – Pelatih Timnas Prancis U-17, Jean-Luc Vannuchi, mengaku buta dengan kekuatan lawannya di babak perempatfinal Piala Dunia U-17 2023. Diketahui, Prancis U-17 akan menghadapi Uzbekistan U-17.

Tak ayal, Jean-Luc Vannuchi mengatakan Timnas Prancis U-17 tidak boleh memandang remeh tim asal Timur Tengah tersebut. Apalagi, Uzbekistan U-17 lolos ke perempatfinal dengan mengalahkan salah satu tim kuat di Piala Dunia U-17 2023, yakni Inggris U-17.

"Saya tidak tahu permainan mereka (Uzbekistan U-17) itu seperti apa. Saya kira Uzbekistan adalah tim yang baru bagi kami," ujar Vannuchi dalam keterangan MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Kamis 23 November 2023.

"Bila mereka mampu mengalahkan Inggris. Itu artinya mereka adalah tim yang bagus," lanjutnya.

Vannuchi mengatakan Timnas Prancis U-17 akan melakukan persiapan dengan sebaik mungkin untuk melawan Uzbekistan U-17. Timnya pun akan membedah kekuatan tim lawan agar punya gambaran untuk laga nanti.

"Kami akan mulai bekerja melakukan observasi untuk pertandingan-pertandingan Uzbekistan," jelas Vannuchi.