Juventus vs Inter Milan: Lautaro Martinez Pastikan Nerazzurri Matangkan Persiapan

Inter Milan akan menghadapi Juventus pada laga lanjutan Liga Italia 2023-2024 (Foto: Reuters)

MILAN - Pemain Inter Milan, Lautaro Martinez, mengklaim timnya sedang matangkan persiapan untuk melawan Juventus. Hal itu menyusul jeda internasional yang sudah usai.

Sebagaimana diketahui, kedua tim akan saling berhadapan dalam laga bertajuk "Derby d'Italia" dalam lanjutan Liga Italia 2023-2024. Laga itu akan dimainkan di Allianz Stadium, Senin (27/11/2023) dini WIB.

Lautaro mengatakan timnya saat ini sedang menikmati latihan kembali saat ini. Tentunya berbagai persiapan terus akan dilakukan untuk melawan Si Nyonya Tua -julukan Juventus-

"Kami kembali (berlatih setelah jeda internasional)," kata Lautaro Martinez dilansir dari Tuttomercato, Jumat (24/11/2023).

Pemain Argentina itu mengatakan timnya pun harus memaksimalkan waktu yang ada untuk menyiapkan skema terbaik. Sebab, dia nilai Inter Milan tidak mau pulang dengan tangan hampa.

"Sekarang mari berkonsentrasi pada persiapan pertandingan pada hari Senin," ujarnya.