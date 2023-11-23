Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Juventus vs Inter Milan: Bianconerri Siap Amankan Poin Penuh

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |18:33 WIB
Juventus vs Inter Milan: <i>Bianconerri</i> Siap Amankan Poin Penuh
Juventus akan menghadapi Inter Milan di Allianz Arena pada Senin 27 November 2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

TURIN - Juventus akan berhadapan dengan Inter Milan dalam laga bertajuk derby d'Italia pada lanjutan Liga Italia 2023-2024. Pertemuan kedua tim akan berlangsung di Allianz Stadium, Senin (27/11/2023) dini hari WIB.

Mantan Pemain Juventus Weston McKennie meyakini Si Nyonya Tua -julukan Juventus- siap mengamankan poin penuh di laga nanti. Menurutnya, Juventus selalu punya ambisi besar untuk mengalahkan Inter Milan.

"Juventus siap menghadapi tantangan ini, mencoba untuk menang," kata Weston McKennie dilansir dari Tuttomercato, Kamis (23/11/2023).

Pemain yang dipinjakan ke Leeds itu mengatakan untuk merebut gelar juara Liga Italia memang masih panjang perjalanannya. Namun, Juventus harus menjaga kans itu dengan terus meraih kemenangan.

"Masih terlalu dini untuk mengatakannya momen musim ini. Namun, ini bisa menjadi kesempatan untuk memanfaatkan peluang membawa juara Liga italia kembali ke Turin," ucapnya.

