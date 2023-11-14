Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Inter Milan Pimpin Klasemen Liga Italia 2023-2023, Bos Nerazzurri Malah Sebut Juventus Kandidat Favorit Juara

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |01:21 WIB
Inter Milan Pimpin Klasemen Liga Italia 2023-2023, Bos Nerazzurri Malah Sebut Juventus Kandidat Favorit Juara
Para pemain Inter Milan kala berlaga. (Foto: Reuters)
MILAN – CEO Inter Milan, Giuseppe Marotta, menyebut nama tim lain sebagai kandidat favorit juara Liga Italia 2023-2023. Tim itu adalah Juventus.

Hal ini mengejutkan karena sejatinya Inter Milan sendiri tengah sukses meniti perjalanan di Liga Italia 2023-2023. Kini, klub berjuluk Nerazzurri itu bahkan sedang memimpin klasemen sementara Liga Italia 2023-2023.

Inter Milan

Saat ini, Inter Milan mengoleksi 31 poin. Tim yang dinahkodai Simone Inzaghi itu unggul dua angka atas Juventus yang berada di posisi dua pada klasemen sementara Liga Italia 2023-2023.

Terkait perburuan Scudetto musim ini, sebelumnya pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, menyampaikan bahwa Inter Milan sebagai favorit juara di musim ini. Tapi, Marotta justru memiliki pendapat yang sebaliknya. Karena menurutnya, Juventus memiliki performa yang konsisten.

Terlebih, Juventus tidak bermain di kompetisi Eropa pada musim ini. Kondisi itu jelas menjadi keuntungan mereka yang hanya fokus pada kompetisi domestik. Meskipun demikian, bukan berarti Marotta pesimis Inter Milan tidak akan merebut gelar juara musim ini.

“Mereka memiliki konsistensi yang sama di belakang layar seperti kami. Napoli sedang kesulitan, tapi pergantian pelatih bisa menimbulkan masalah seperti itu,” ujar Marotta, dikutip dari Football Italia, Selasa (14/11/2023).

“Saya yakin Juventus adalah favorit karena mereka dapat merencanakan pekan ini dengan lebih baik. Namun, hal ini tidak boleh menjadi alibi bagi kami, melainkan justru menjadi motivasi lebih lanjut untuk menciptakan pertarungan liga yang menarik hingga akhir,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
