HOME BOLA LIGA SPANYOL

Jose Mourinho Tanggapi Rumor Kembali Tangani Real Madrid: Carlo Ancelotti Sudah Sempurna

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |08:03 WIB
Jose Mourinho Tanggapi Rumor Kembali Tangani Real Madrid: Carlo Ancelotti Sudah Sempurna
Jose Mourinho tanggapi rumor tangani Real Madrid (Foto: REUTERS)
A
A
A

JOSE Mourinho tanggapi rumor kembali tangani Real Madrid. Menurut pelatih yang kini menangani AS Roma tersebut, Carlo Ancelotti merupakan sosok yang sempurna untuk Los Blancos – julukan Real Madrid.

Masa depan Jose Mourinho masih belum jelas di Giallorossi – julukan AS Roma – lantaran kontraknya akan habis pada 30 Juni 2024 mendatang. Tak ayal, spekulasi soal masa depannya beredar liar belakangan.

Jose Mourinho

Kemudian situasi yang sama juga terjadi pada Ancelotti di Real Madrid. Kontrak pelatih asal Italia juga akan habis akhir musim ini dan belum ada diskusi mengenai masa depannya. Santer kabar bahwa pelatih yang biasa dipanggil Don Carlo itu memang akan hengkang di akhir musim dan menangani Timnas Brasil.

Dengan kondisi seperti ini, muncul rumor yang mengatakan bahwa Mourinho kemungkinan akan kembali menangani Real Madrid. Mengingat, pelatih berusia 60 tahun itu pernah melatih Los Blancos selama tiga tahun dan sukses menyumbangkan satu mahkota Liga Champions dan dua trofi Copa Del Rey.

Mourinho pun menanggapi rumor yang mengaitkan dirinya dengan Real Madrid. Menurutnya, sosok Ancelotti tidak tergantikan karena sangat sempurna di Los Blancos. Dia pun mengharapkan yang terbaik untuk Don Carlo dan mantan timnya dalam mengarungi musim ini.

"Apakah saya akan pergi ke Real Madrid? Ketika Anda memiliki pelatih super, mengapa Anda memikirkan orang lain?," kata Mourinho, dikutip dari Football Italia, Jumat (24/11/2023).

Halaman:
1 2
      
