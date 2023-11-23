Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tanpa Pelatih Lawan Prancis U-17, Timnas Uzbekistan U-17 Pantang Bingung!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |12:39 WIB
Tanpa Pelatih Lawan Prancis U-17, Timnas Uzbekistan U-17 Pantang Bingung!
Timnas Uzbekistan U-17 akan berlaga tanpa pelatih di perempatfinal Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Instagram/@uzbekistanfa)
A
A
A

JAKARTA - Timnas Uzbekistan U-17 dipastikan akan berlaga di perempatfinal Piala Dunia U-17 2023 melawan Timnas Prancis U-17 tanpa pelatih Jamoliddin Rakhmatullaev. Namun, wakil Asia itu pantang kebingungan di pertandingan nanti.

Uzbekistan U-17 secara mengejutkan berhasil melaju ke babak perempatfinal Piala Dunia U-17 2023. Serigala Putih sukses mengalahkan Timnas Inggris U-17 dengan skor tipis 2-1 di Jakarta International Stadium (Stadion JIS), Rabu 22 November sore WIB.

Timnas Uzbekistan U-17 menang 2-1 lawan Inggris (Foto: Instagram/@uzbekistanfa)

Tapi sialnya, kemenangan ini benar-benar harus dibayar mahal karena Rakhmatullaev diganjar kartu merah pada laga tersebut. Dia diusir wasit karena dinilai melakukan provokasi dengan menendang bola yang sudah keluar dari lapangan di depan pemain Inggris, Jayden Meghoma.

Asisten pelatih Timnas Uzbekistan U-17, Anvar Rakhimov, menyadari kemenangan atas Inggris U-17 dibayar dengan sangat mahal. Namun, dia mengungkapkan Amirbek Saidov dan kawan-kawan pantang kebingungan.

"Kami bekerja keras selama persiapan dan kami percaya dengan kemampuan satu sama lain selama pertandingan. Tapi memang hasil ini harus kami bayar mahal," kata Rakhimov dalam rilis LOC Piala Dunia U-17, dikutip Kamis (23/11/2023).

"Pasalnya peran pelatih sangat penting buat kami. Kini, kami harus mencari jalan untuk mengatasinya," sambung pria asal Uzbekistan itu.

Halaman:
1 2
      
