Terinspirasi Cristiano Ronaldo, Pemain Uzbekistan U-17 Ini Sukses Cetak Gol Indah dari Tendangan Bebas di Piala Dunia U-17 2023

JAKARTA - Pemain Tim Nasional (Timnas) Uzbekistan U-17, Lazizbek Mirzaev mencetak gol kemenangan timnya atas Inggris U-17 di 16 besar Piala Dunia U-17 2023. Hebatnya gol tersebut dicetak lewat tendangan bebas dan yang membuat semakin menarik, ternyata Mirzaev dapat mencetak gol indah itu karena terinspirasi Cristiano Ronaldo.

Diketahui Mirzaev sudah sering berlatih melakukan tendangan bebas. Ia pun lihai mengeksekusi tendangan mati itu karena ingin seperti idolanya, Cristiano Ronaldo.

Sebagaimana diketahui, Mirzaev mencetak gol penentu kemenangan Uzbekistan U-17 melawan Inggris U-17 dengan skor 2-1 dalam babak 16 besar Piala Dunia U-17 di Jakarta International Stadium (JIS), pada Rabu (22/11/2023). Golnya itu lewat skema tendangan bebas pada menit ke-67.

Lazizbek Mirzaev mengatakan terus menempa keahlian dalam tendangan bebas karena mengidolakan Cristiano Ronaldo. Sebab, pemain asal Portugal itu terkenal lihai dalam mengeksekusi lewat skema bola mati.

"Ya, saya menyukai Cristiano Ronaldo," ujarnya," Lazizbek Mirzaev usai laga, Kamis (23/11/2023).

Pemain berusia 17 tahun itu mengatakan tendangan bebas adalah porsi latihan yang biasa dilahapnya bersama Uzbekistan U-17. Jadi, dia sudah terbiasa dengan hal itu karena menguasai teknik-tekniknya.