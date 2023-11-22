Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sukses Singkirkan Timnas Inggris U-17 dari Piala Dunia U-17 2023, Asisten Pelatih Uzbekistan U-17: Kehendak Allah

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |23:48 WIB
Sukses Singkirkan Timnas Inggris U-17 dari Piala Dunia U-17 2023, Asisten Pelatih Uzbekistan U-17: Kehendak Allah
Timnas Uzbekistan U-17 bikin kejutan dengan singkirkan Inggris U-17 dari Piala Dunia U-17 2023. (Foto: FIFA)
A
A
A

JAKARTA - Kejutan tercipta di babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023, di mana Timnas Uzbekistan U-17 sukses menyingkirkan Inggris U-17 usai menang dengan skor tipis 2-1 di Jakarta International Stadium (JIS), Rabu (22/11/2023). Menurut asisten pelatih Timnas Uzbekistan U-17, Anvar Rakhimov, kemenangan itu sudah menjadi kehendal Allah SWT.

Anvar Rakhimov mengakui Uzbekistan U-17 tidak diunggulkan melawan Inggris U-17, tapi tuhan berkehendak lain. Timnya pun cukup bekerja keras dalam laga itu dengan mengaplikasikan persiapan dalam latihan untuk meraih kemenangan.

"Pertama karena kehendak Allah. Kami bekerja keras selama latihan dan kami percaya dengan kemampuan satu sama lain selama pertandingan," kata Anvar Rakhimov usai laga, Rabu (22/11/2023).

Anvar mengatakan Uzbekistan U-17 dan Inggris U-17 menampilkan permainan yang cukup menghibur dalam laga itu. Hal itu karena kedua tim bermain cukup ketat sampai akhir laga.

Timnas Inggris U-17 vs Uzbekistan U-17

"Alhamdulilah, kami memenangkan pertandingan ini meski berjalan begitu sengit. Lawan kami bermain begitu bagus. Tapi tim kami menunjukkan penampilan yang baik," sambung Anvar.

Halaman:
1 2
      
