PENYEBAB Timnas Inggris U-17 kalah memalukan dari Uzbekistan U-17 di 16 besar Piala Dunia U-17 2023 akan diulas Okezone. Pelatih Timnas Inggris U-17, Ryan Garry, tak bisa menutupi kekecewaannya setelah sang anak asuh kalah tragis 1-2 dari Uzbekistan U-17 di 16 besar Piala Dunia U-17 2023 yang berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Rabu (22/11/2023) malam WIB.

Ryan Garry mengatakan, sejak awal menargetkan kemenangan atas sang lawan yang lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023 via peringkat tiga terbaik. Namun, di luar dugaan, Inggris U-17 yang finis sebagai juara Grup C justru ditumbangkan wakil Asia tersebut.

"Sangat kecewa karena kami gagal menang. Ini adalah pertandingan sistem gugur. Jadi, ketika Anda tidak memenangkan pertandingan, Anda akan pulang. Itulah yang kami rasakan," ucap Ryan Garry kepada awak media termasuk Tim MNC Portal Indonesia, Rabu (22/11/2023).

Pelatih 40 tahun itu mengatakan Timnas Uzbekistan U-17 bermain cukup apik dalam laga tersebut. Ia menilai pertahanan Uzbekistan U-17 sangat rapat sehingga Timnas Inggris U-17 kesulitan mencetak gol. Hal inilah yang menjadi penyebab Inggris U-17 gagal memenangkan pertandingan.

"Semua pujian layak diberikan kepada pihak lawan. Mereka adalah tim yang sangat bagus. Saya mendoakan yang terbaik untuk mereka di masa depan dalam turnamen ni," ujarnya.

Ryan Garry mengatakan Timnas Inggris U-17 memang menguasai permainan dalam laga tersebut (61 berbanding 39 persen penguasaan bola). Namun, penyelesaian akhir tim asuhannya kurang maksimal sehingga banyak peluang yang menjadi sia-sia.