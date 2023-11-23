Prediksi Timnas Spanyol U-17 vs Timnas Jerman U-17 di Perempatfinal Piala Dunia U-17 2023: Final Kepagian!

JAKARTA - Berikut prediksi Timnas Spanyol U-17 vs Timnas Jerman U-17 di perempatfinal Piala Dunia U-17 2023. Pertandingan bak partai final tersebut akan berlangsung di Jakarta International Stadium (Stadion JIS), Jakarta, Jumat 24 November 2023 pukul 15.30 WIB.

Boleh dibilang, laga tersebut layaknya seperti laga final. Seperti yang kita tahu, Timnas Spanyol U-17 dan Jerman U-17 adalah dua tim kuat asal Eropa. Diprediksi, laga esok hari akan berjalan menarik bahkan bukan tidak mungkin jika kedua tim akan berlanjut hingga adu penalti.

Kedua tim ini bisa dikatakan harus berjuang susah payah untuk melenggang ke babak perempat final. Timnas Spanyol U-17 melaju ke babak ini usai hanya menang tipis 2-1 atas Jepang di babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023.

Sementara Timnas Jerman U-17 juga harus mendapat perlawanan sengit saat melawan Amerika Serikat U-17 di babak 16 besar. Pada akhirnya, skuad muda Der Panzer ini mampu menang tipis dengan skor 3-2.

Timnas Spanyol U-17 dan Jerman U-17 sudah sering sekali bertemu. Mengingat keduanya berasal dari tanah Eropa. Bahkan kedua tim ini selalu bertemu dalam delapan tahun terakhir di semua kejuaraan yang dimainkan.

Tercatat, kedua tim bertemu sebanyak 10 pertemuan. Dalam 10 pertemuan itu, skuad muda La Roja jauh lebih unggul ketimbang Jerman U-17.

Bayangkan saja, Timnas Spanyol U-17 mengemas tujuh kemenangan dari 10 pertemuan. Sedangkan Jerman U-17 hanya mampu dua kali menang, dan satu pertandingan berakhir imbang.

Meski begitu, rekor pertemuan ini tidak menjadi jaminan. Sebab, kedalaman skuad pastinya juga berubah mengingat ini adalah kejuaraan dunia kelompok umur. Tidak menutup kemungkinan Timnas Jerman U-17 bisa mengalahkan Spanyol U-17 kendati punya rekor pertemuan yang buruk.

Satu hal yang pasti, kedua tim akan tampil habis-habisan di pertandingan esok hari demi merebut tiket semifinal. Pertandingan semifinal di bagan ini juga akan kembali menyajikan tontonan yang menarik.

Sebab, ada laga yang mempertemukan Timnas Brasil U-17 versus Argentina U-17 yang juga memperebutkan tiket semifinal. Di mana, pemenang dari pertandingan ini, akan menghadapi pemenang pada laga antara Spanyol U-17 kontra Jerman U-17.