HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Dia Satu-satunya Wakil Asia yang Lolos ke Perempatfinal Piala Dunia U-17 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |11:04 WIB
Ini Dia Satu-satunya Wakil Asia yang Lolos ke Perempatfinal Piala Dunia U-17 2023
Timnas Uzbekistan U-17 sukses lolos ke perempatfinal Piala Dunia U-17 2023 (Foto: FIFA)
TIMNAS Uzbekistan U-17 jadi satu-satunya wakil Asia yang lolos ke perempatfinal Piala Dunia U-17 2023. Kepastian itu didapat tim berjuluk Serigala Putih tersebut usai menyingkirkan tim favorit juara, Timnas Inggris U-17, di babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023.

Timnas Uzbekistan U-17 menang atas The Three Lions dengan skor 2-1 pada laga yang digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Rabu 22 November 2023 sore WIB. Ini menjadi kejutan karena Uzbekistan U-17 mampu mengalahkan salah satu tim favorit juara.

Timnas Uzbekistan U-17

Serigala Putih berhasil menerkam The Three Lions lewat gol cepat Amirbek Saidov (4’) sebelum disempurnakan oleh gol Lazizbek Mizaev (67’). Sementara itu, The Three Lions hanya mampu membalas satu gol via sepakan terukur Joel Ndala (35’).

Kemenangan ini membuat Timnas Uzbekistan U-17 berhak menembus babak perempatfinal Piala Dunia U-17 2023. Dengan demikian, Serigala Putih menjadi satu-satunya wakil Asia yang masih tampil di babak gugur Piala Dunia U-17 2023.

Sebelumnya, wakil Asia lain yakni Timnas Jepang U-17 harus rela dikandaskan Spanyol 1-2 pada Senin, 20 November 2023 lalu. Kini, harapan warga Asia ada di pundak Timnas Uzbekistan U-17 yang harus menghadapi ujian berat kontra Prancis di perempatfinal.

Timnas Prancis U-17 sendiri lolos ke perempatfinal Piala Dunia U-17 2023 dengan susah payah. Mereka harus menyingkirkan Senegal lewat adu penalti di babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
