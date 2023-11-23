5 Negara yang Puji Indonesia sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Juara Bertahan!

BERIKUT lima negara yang memuji Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. Apresiasi dilayangkan terutama mengenai venue-venue yang dipilih untuk menggelar pertandingan.

Piala Dunia U-17 2023 sudah memasuki babak perempatfinal. Delapan negara akan bersaing memperebutkan empat tiket ke semifinal pada 24-25 November mendatang.

Tentu, puluhan pertandingan yang sudah digelar, meninggalkan kesan tersendiri di hati peserta. Lalu, negara mana saja yang memuji Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023?

5. Timnas Ekuador U-17

Pelatih Timnas Ekuador U-17, Diego Martinez, mengaku terpukau melihat kemegahan Stadion Gelora Bung Tomo yang menjadi venue Grup A Piala Dunia U-17 2023. Meski sempat meremehkan, ia langsung berubah pendapat usai menginspeksi langsung stadion yang terletak di Surabaya tersebut.

"Awalnya, saya mengira kalau fasilitas di dalam stadion akan buruk, tapi ternyata mereka punya stadion yang megah dan besar. Saya harus mengapresiasi mereka yang mempersiapkan stadion semegah ini di area persawahan," tukas Martinez.

4. Timnas Inggris U-17

Pelatih Timnas Inggris U-17, Ryan Garry, memuji Jakarta International Stadium (Stadion JIS) selaku venue Piala Dunia U-17 2023. Dia menilai kondisi stadion yang megah dengan kapasitas besar dan lapangan yang bagus itu membuat pemainnya sangat bersemangat saat bertanding.

"Saya pikir, semua pasti tahu dalam konteks pertandingan pertama. Kami melihat ini adalah arena yang bagus. Membuat para pemain sangat bersemangat bermain dan saya pikir mereka melakukan itu dengan baik," ujar Garry, dilansir dari rilis LOC Piala Dunia U-17 2023.