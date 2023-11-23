Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Negara yang Puji Indonesia sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Juara Bertahan!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |06:35 WIB
5 Negara yang Puji Indonesia sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Juara Bertahan!
Timnas Brasil U-17 memuji Indonesia selaku tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 (Foto: CBF)
A
A
A

BERIKUT lima negara yang memuji Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. Apresiasi dilayangkan terutama mengenai venue-venue yang dipilih untuk menggelar pertandingan.

Piala Dunia U-17 2023 sudah memasuki babak perempatfinal. Delapan negara akan bersaing memperebutkan empat tiket ke semifinal pada 24-25 November mendatang.

Trofi Piala Dunia

Tentu, puluhan pertandingan yang sudah digelar, meninggalkan kesan tersendiri di hati peserta. Lalu, negara mana saja yang memuji Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023?

5. Timnas Ekuador U-17

Timnas Ekuador U-17

Pelatih Timnas Ekuador U-17, Diego Martinez, mengaku terpukau melihat kemegahan Stadion Gelora Bung Tomo yang menjadi venue Grup A Piala Dunia U-17 2023. Meski sempat meremehkan, ia langsung berubah pendapat usai menginspeksi langsung stadion yang terletak di Surabaya tersebut.

"Awalnya, saya mengira kalau fasilitas di dalam stadion akan buruk, tapi ternyata mereka punya stadion yang megah dan besar. Saya harus mengapresiasi mereka yang mempersiapkan stadion semegah ini di area persawahan," tukas Martinez.

4. Timnas Inggris U-17

Timnas Inggris U-17

Pelatih Timnas Inggris U-17, Ryan Garry, memuji Jakarta International Stadium (Stadion JIS) selaku venue Piala Dunia U-17 2023. Dia menilai kondisi stadion yang megah dengan kapasitas besar dan lapangan yang bagus itu membuat pemainnya sangat bersemangat saat bertanding.

"Saya pikir, semua pasti tahu dalam konteks pertandingan pertama. Kami melihat ini adalah arena yang bagus. Membuat para pemain sangat bersemangat bermain dan saya pikir mereka melakukan itu dengan baik," ujar Garry, dilansir dari rilis LOC Piala Dunia U-17 2023.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/05/11/1652039/jangan-ragu-timnas-indonesia-u22-punya-peluang-besar-pertahankan-emas-di-sea-games-2025-rcn.webp
Jangan Ragu! Timnas Indonesia U-22 Punya Peluang Besar Pertahankan Emas di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/08/25/hoang_anh_tuan_pelatih_vietnam_u_23.jpg
Pelatih Vietnam Blak-blakan Sebut Timnas Indonesia U-22 Lebih Menakutkan dari Thailand di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement