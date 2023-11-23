Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pakai Pemain Cabutan, Timnas Prancis U-17 Didiskualifikasi dari Piala Dunia U-17 2023?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |05:27 WIB
Pakai Pemain Cabutan, Timnas Prancis U-17 Didiskualifikasi dari Piala Dunia U-17 2023?
Yanis Issoufou (7) diduga dimainkan secara ilegal oleh Timnas Prancis U-17 (Foto: Doc. LOC WCU17/BRY)
A
A
A

DIDUGA pakai pemain cabutan, Timnas Prancis U-17 didiskualifikasi dari Piala Dunia U-17 2023? Sebab, salah satu tim yang tersingkir, yakni Timnas Burkina Faso U-17, siap untuk mengajukan gugatan.

Timnas Prancis U-17 diduga memakai pemain cabutan alias pemain ilegal bernama Yanis Issoufou. Dia diketahui bermain di semua laga skuad asuhan Jean-Luc Vannuchi pada babak penyisihan grup.

Yanis Issoufou bermain untuk Timnas Prancis U-17 di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Doc. LOC WCU17/BRY)

Namun, Issoufou tiba-tiba menghilang saat Prancis menghadapi Timnas Senegal U-17 di 16 besar Piala Dunia U-17 2023, Rabu 22 November malam WIB, di Jakarta International Stadium (Stadion JIS). Secara kebetulan, muncul dugaan sang pemain berstatus ilegal.

Akun Twitter @ActuFoot_ mengklaim, Issoufou sudah bermain untuk Timnas Niger U-17 beberapa bulan sebelumnya. Bahkan, dia tampil bersama negara tersebut pada babak kualifikasi Piala Afrika U-17 2023 sepanjang Juni 2022.

Babak kualifikasi tersebut merupakan jalan menuju Piala Afrika U-17 2023 yang muaranya adalah tiket menuju Piala Dunia U-17. Hal itu yang kemudian dianggap ilegal.

Apalagi, Issoufou tiba-tiba berganti kewarganegaraan menjadi Prancis pada 2022. Tindakan serta masa lalu pemain berusia 17 tahun itu sama sekali tidak diketahui oleh staf Timnas Prancis di Piala Dunia U-17 2023.

Halaman:
1 2
      
