Man of the Match Timnas Prancis U-17 vs Senegal U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Paul Argney

Paul Argney terpilih jadi Man of the Match Timnas Prancis U-17 vs Senegal U-17 di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: FIFA)

JAKARTA – Man of the match Timnas Prancis U-17 vs Senegal U-17 di 16 besar Piala Dunia U-17 2023 menjadi milik Paul Argney. Kiper Timnas Prancis U-17 terpilih menjadi pemain terbaik lantaran mampu tampil luar biasa kala membantu Les Bleus –julukan Timnas Prancis– lolos ke perempatfinal.

Ya, Argney ikut berperan penting dalam berhasil Prancis U-17 keluar sebagai pemenang atas Senegal U-17. Mereka pun sukses mengunci tiket perempatfinal usai mengandaskan Senegal U-17 dengan skor 5-3 lewat adu penalti.

Adapun pertandingan itu digelar di Jakarta International Stadium (JIS) pada Rabu (22/11/2023) malam WIB. Kedua tim bersaing sengit dalam dua babak tanpa gol.

Senegal U-17 tampil cukup menekan. Beberapa upaya mencetak gol yang mereka lancarkan berhasil diamankan oleh Argney dengan baik.

Prancis U-17 juga memberi perlawanan yang cukup mengancam pertahanan Senegal U-17. Namun sejumlah peluang tersebut belum bisa membuahkan hasil dalam dua babak.