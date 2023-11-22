Daftar 8 Negara yang Lolos Perempatfinal Piala Dunia U-17 2023: Timnas Uzbekistan U-17 dan Prancis U-17 Penuhi Slot Terakhir

DAFTAR 8 negara yang lolos perempatfinal Piala Dunia U-17 2023 dapat Anda ketahui di artikel ini. Saat ini sudah ditemukan 8 tim yang siap bersaing memperebutkan tiket semifinal, Timnas Uzbekistan U-17 dan Prancis U-17 menjadi dua tim yang mengisi slot terakhir di babak delapan besar tersebut.

Sebagai informasi, sebelumnya sudah ada enam tim yang sudah memastikan diri lolos ke perempatfinal Piala Dunia U-17 2023. Keenam tim tersebut sudah lebih dulu bermain di babak 16 besar sehingga mereka mampu merebut tiket perempatfinal lebih cepat.

Keenam tim yang dimaksud adalah Timnas Brasil U-17, Spanyol U-17, Mali U-17, Jerman U-17, Argentina U-17, dan Maroko U-17. Sementara dua tiket terakhir awalnya diperebutkan di laga Timnas Inggris U-17 vs Uzbekistan U-17 dan Prancis U-17 vs Senegal U-17.

Kedua laga terakhir di babak 16 besar tersebut pun baru saja berakhir di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, pada hari ini, Rabu (22/11/2023). Kejutan pun tercipta pada laga Inggris U-17 vs Uzbekistan U-17, sebab Young Lions yang diunggulkan justru tumbang 1-2 dari lawannya tersebut.

Alhasil, Timnas Uzbekistan U-17 berhak melaju ke babak perempatfinal. Bagi negara tersebut, lolos ke perempatfinal mengulangi kesuksesan terbaik mereka di 2011 yang juga lolos ke babak perempatfinal Piala Dunia U-17.

Kemudian pada laga lainnya, Prancis U-17 harus susah payah merebut tiket terakhir perempatfinal Piala Dunia U-17 2023 dari Senegal U-17. Bagaimana tidak, Prancis U-17 harus berjuang hingga adu penalti untuk menang 5-3 gara-gara di waktu normal kedua tim sama kuat 0-0.