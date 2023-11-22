Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Prancis U-17 vs Senegal U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Menang Adu Penalti, Les Bleus Lolos ke Perempatfinal

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |21:27 WIB
Hasil Timnas Prancis U-17 vs Senegal U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Menang Adu Penalti, <i>Les Bleus</i> Lolos ke Perempatfinal
Singkirkan Senegal U-17, Timnas Prancis U-17 lanjut ke perempatfinal Piala Dunia U-17 2023. (Foto: Basudiwa/MPI)
JAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Prancis U-17 menang dramatis atas Senegal U-17 di 16 besar Piala Dunia U-17 2023, pada Rabu (22/11/2023) malam WIB. Bagaimana tidak, kemenangan itu diraih Les Bleus muda usai berjuang hingga ke babak adu penalti.

Bermain di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, laga Prancis U-17 vs Senegal U-17 sejatinya sama kuat di waktu normal. Laga pun berlanjut ke babak adu penalti dan Prancis U-17 berhasil menang dan lolos ke perempatfinal berkat kemenangan dengan skor 5-3 atas Senegal U-17.

Selanjutnya Prancis U-17 akan ditantang Uzbekistan U-17 di babak perempatfinal Piala Dunia U-17 2023 pada 25 November 2023 mendatang.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Prancis U-17 mendapat sentuhan bola pertama. Namun umpan pertama mereka melenceng yang langsung dimanfaatkan dengan baik oleh tim lawan.

Senegal U-17 tampil lebih menekan. Mereka banyak mendapat bola dan aktif menebar ancaman dari sisi sayap.

Sejumlah peluang pun tercipta bagi kedua tim dengan intens sejak 20 menit pertama. Sementara ini Prancis U-17 masih mencoba menerka celah pertahanan Lions of Teranga muda-julukan Senegal.

Prancis U-17 mendapat sepak pojok pertama di menit ke-20. Sebuah tembakan ke gawang pun dilepaskan yang beruntung masih bisa diselamatkan oleh kiper Senegal U-17, Serigne Fallou Diouf.

Timnas Prancis U-17 vs Senegal U-17 (Basudiwa/MPI)

Dalam penguasaan bola, Prancis U-17 unggul 49 persen selama 30 menit permainan berjalan. Sementara Senegal U-17 tercatat menguasai bola sebanyak 30 persen.

Belum separuh babak bermain, pelatih Prancis U-17, Jean-Luc Vannuchi, mengganti penggawanya, Mathis Amougou, di menit ke-35 dengan Tidiane Diallo. Tak lama setelah itu, pertandingan pun rehat sejenak lewat cooling break.

Skor imbang kacamata masih belum berubah di sisa dua menit waktu pertandingan normal babak pertama. Kedua tim masih bertahan kuat menjaga pertahanan mereka.

Laga semakin sengit di menit tambahan. Senegal U-17 semakin ganas menebar ancaman begitupun dengan Les Bleus. Namun hingga babak pertama usai, skor imbang kacamat tidak berubah.

