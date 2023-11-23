3 Negara Kuda Hitam yang Berpotensi Juara Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 dari Asia!

TERDAPAT 3 negara kuda hitam yang berpotensi menjuarai Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas Okezone di artikel ini. Sebagaimana diketahui, Piala Dunia U-17 2023 yang digelar di empat kota di Indonesia tersebut sudah mencapai babak perempatfinal.

Delapan tim pun siap bersaing pada 24-25 November 2023 untuk merebut empat tiket ke babak semifinal. Dari delapan tim tersebut, sejumlah kandidat kuat juara nyatanya masih bertahan.

Sebut saja seperti sang juara bertahan Brasil U-17 hingga Prancis U-17. Namun, dari delapan tim itu setidaknya ada tiga yang berstatus kuda hitam.

Ketiga negara itu awalnya diremehkan dan kini justru dapat melaju hingga ke perempatfinal Piala Dunia U-17 2023. Bukan tidak mungkin, para kuda hitam kembali membuat kejutan dan menjuarai turnamen tersebut. Penasaran siapa saja negara kuda hitam tersebut?

Berikut 3 Negara Kuda Hitam yang Berpotensi Juara Piala Dunia U-17 2023:

3. Timnas Maroko U-17





Timnas Maroko U-17 lolos ke perempatfinal usai susah payak mengalahkan Iran U-17 di 16 besar. Bahkan pemenang harus ditentukan lewat adu penalti dan Maroko U-17 menang dengan skor 4-1.

Selanjutnya, Maroko U-17 akan menantang sesama perwakilan dari Afrika, yakni Mali U-17. Kedua tim tersebut akan bentrok di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu 25 November 2023 pukul 19.00 WIB.

Bagi Maroko U-17, ini merupakan penampilan kedua mereka di ajang Piala Dunia U-17. Lolos mencapai perempatfinal pun menjadi pencapaian terbaiknya karena di edisi 2013 mereka hanya sampai babak 16 besar saja.