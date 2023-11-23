Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Usai Singkirkan Inggris U-17, Timnas Uzbekistan U-17 Makin Termotivasi Juarai Piala Dunia U-17 2023

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |04:49 WIB
Usai Singkirkan Inggris U-17, Timnas Uzbekistan U-17 Makin Termotivasi Juarai Piala Dunia U-17 2023
Pemain Timnas Uzbekistan U-17, Lazizbek Mirzaev. (Foto: Instagram/uzbekistanfa)
A
A
A

JAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Uzbekistan U-17 semakin termotivasi untuk menjuarai Piala Dunia U-17 2023 usai menyingkirkan kandidat kuat pemenang, Inggris U-17 di babak 16 besar. Seperti yang dikatakan pemain Uzbekistan U-17, Lazizbek Mirzaev, kini pasukannya membidik trofi juara.

Ya, Timnas Uzbekistan U-17 membuat kejutan dengan mengalahkan tim favorit Inggris U-17 di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta pada Rabu 22 November 2023. Bermain di bawah tekanan, Serigala Putih -julukan Uzbekistan U-17- justru berhasil menerkam The Three Lions -julukan Inggris U-17.

Dua gol kemenangan Timnas Uzbekistan U-17 dicatatkan oleh Amirbek Saidov (4’) dan Lazizbek Mizaev (67’). Sementara, The Three Lions hanya mampu membalaskan via sepakan terukur Joel Ndala (35’).

Kemenangan ini membuat Timnas Uzbekistan U-17 untuk kedua kalinya menembus babak perempatfinal Piala Dunia U-17. Sebelumnya, mereka sudah melakukan pencapaian yang sama pada Piala Dunia U-17 2011.

Lazizbek Mirzaev (instagram/uzbekistanfa)

Selepas pertandingan, Mirzaev tidak ragu untuk menegaskan Serigala Putih siap membawa pulang trofi Piala Dunia U-17. Pemain Lokomotiv Tashkent itu mengatakan timnya sedang dalam motivasi tinggi untuk melanjutkan kemenangan.

“Kami ingin menjadi juara,” kata Mirzaev dikutip dari laman resmi FIFA, Kamis (23/11/2023).

Halaman:
1 2
      
