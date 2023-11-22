Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal 16 Besar Piala Dunia U-17 2023 Hari Ini, Rabu 22 November 2023: Ada Inggris vs Uzbekistan hingga Prancis vs Senegal!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |10:11 WIB
Jadwal 16 Besar Piala Dunia U-17 2023 Hari Ini, Rabu 22 November 2023: Ada Inggris vs Uzbekistan hingga Prancis vs Senegal!
Timnas Inggris U-17 akan tampil di 16 besar Piala Dunia U-17 2023 (Foto: England Football)
A
A
A

JADWAL 16 besar Piala Dunia U-17 2023 hari ini, Rabu 22 November 2023 akan dibahas Okezone. Ada dua pertandingan seru pada hari terakhir 16 besar Piala Dunia U-17 2023 tersebut yakni duel Timnas Inggris U-17 vs Uzbekistan dan Prancis vs Senegal!

Laga Timnas Inggris U-17 vs Uzbekistan U-17 akan digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Rabu 22 November 2023 pukul 15.30 WIB. Di atas kertas, The Three Lions junior lebih diunggulkan untuk bisa menyingkirkan Serigala Putih junior.

Timnas Uzbekistan U-17 di Piala Dunia U-17 (Foto: Doc. LOC WUC17/RKY)

Sebab, Timnas Inggris U-17 lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023 ini dengan menyandang status juara Grup C. Apalagi, The Three Lions junior tercatat sebagai tim paling produktif di fase grup, dengan torehan total 13 gol.

Sementara itu, Uzbekistan U-17 melangkahkan kakinya ke tahap ini hanya sebagai salah satu tim peringkat 3 terbaik. Kendati demikian, pelatih Timnas Uzbekistan U-17, Jamoliddin Rakhmatullaev, optimistis anak asuhnya akan melibas juara Piala Dunia U-17 2017 itu.

"Ya, setiap pertandingan terasa seperti final buat kami, hingga sampai babak final yang sesungguhnya. Hal itu sangat penting buat kami. Saya percaya kami akan menang dan menyingkirkan Inggris," ungkap Jamoliddin Rakhmatullaev, mengutip dari rilis resmi LOC Piala Dunia U-17 2023.

Tak kalah serunya, ada laga Timnas Prancis U-17 vs Senegal U-17 yang juga akan dihelat di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Rabu (22/11/2023) pukul 19.00 WIB. Prancis U-17 memiliki rekor sempurna alias selalu menangi di fase grup .

Halaman:
1 2
      
