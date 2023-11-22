Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar 6 Negara yang Lolos Perempatfinal Piala Dunia U-17 2023: Ada Timnas Jerman U-17 hingga Argentina U-17

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |05:30 WIB
Daftar 6 Negara yang Lolos Perempatfinal Piala Dunia U-17 2023: Ada Timnas Jerman U-17 hingga Argentina U-17
Daftar 6 Negara yang Lolos Perempatfinal Piala Dunia U-17 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

DAFTAR 6 negara yang lolos perempatfinal Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas Okezone di artikel ini. Ya, kini sudah ada enam tim yang dipastikan tampil di babak 8 besar turnamen akbar kelompok umur yang digelar di Indonesia tersebut.

Sebelummya sudah ada dua negara yang memastikan diri lolos ke perempatfinal Piala Dunia U-17 2023 pada Senin 20 November 2023 lalu. Kedua tim yang dimaksud adalah Brasil U-17 dan Spanyol U-17.

Lalu empat tim pun menyusul usai meraih kemenangan di babak 16 besar yang baru saja digelar pada Selasa 21 November 2023 kemarin. Keempat tim itu adalah Mali U-17 yang menang atas Meksiko U-17, kemudian ada Jerman U-17 yang memetik hasil positif saat berjumpa Amerika Serikat.

Kemudian dua lagi Argentina U-17 yang baru saja melibas Venezuela 5-0 dan Maroko U-17 yang menang dramatis lewat adu penalti ketika berjumpa Iran U-17. Keenam tim tersebut pun sudah mengetahui siapa saja lawan mereka di babak perempatfinal nanti.

Timnas Argentina U-17 vs Venezuela U-17

Seperti Maroko U-17 bakal ditantang Mali U-17, lalu Brasil U-17 akan berjumpa Argentina U-17, dan Spanyol U-17 akan melawan Jerman U-17. Babak perempatfinal pun akan digelar pada 24-25 November 2023 di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta dan Stadion Manahan, Solo.

