Hasil Timnas Maroko U-17 vs Iran U-17 di 16 Besar Piala Dunia U-17 2023: Menang Adu Penalti, Singa Atlas Lolos ke Perempatfinal

SURABAYA - Tim Nasional (Timnas) Maroko U-17 menang dramatis atas Iran U-17 di babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023, pada Selasa (21/11/2023) malam WIB. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, awalnya laga imbang 1-1, lalu tim berjuluk Singa Atlas pun menang lewat drama adu penalti dengan skor 4-1 atas Iran U-17.

Dengan kemenangan drama adu penalti itu, Maroko U-17 pun memastikan diri lolos ke babak perempatfinal. Pada babak 8 besar tersebut, Maroko U-17 akan menghadapi Mali U-17 untuk merebut tiket ke semifinal.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Maroko U-17 dan Iran U-17 memainkan laga dengan intensitas tinggu sejak awal babak pertama. Oleh dikarenakan, kedua tim bermain cukup ngotot.

Jual dan beli serangan pun ditampilkan kedua tim memasuki pertengahan babak pertama. Sebab, Singa Atlas -julukan Maroko U-17 dan Iran U-17 ingin segera mencetak gol dalam laga itu.

Pertahanan kedua tim masih cukup solid dalam laga tersebut. Oleh dikarenakan, Maroko U-17 dan tim asal Timur Tengah itu cukup lugas menghalau berbagai serangan yang datang.

Maroko U-17 dan Iran U-17:pun harus puas sementara harus bermain imbang 0-0 pada babak pertama. Kedua tim pasti akan melakukan sederet perubahan agar lebih baik pada babak kedua.