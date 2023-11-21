Hasil Timnas Argentina U-17 vs Venezuela U-17 di 16 Besar Piala Dunia U-17 2023: Pesta Gol 5-0, La Albiceleste Tantang Brasil di Perempatfinal!

HASIL Timnas Argentina U-17 vs Venezuela U-17 di 16 besar Piala Dunia U-17 2023 akan diulas dalam artikel ini. Skuad muda La Albiceleste -julukan Timnas Argentina U-17- sukses melesat ke babak perempatfinal usai pesta gol 5-0.

Laga tersebut digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada Selasa (21/11/2023) pukul 19.00 WIB. Dengan kemenangan itu, Timnas Argentina U-17 akan bersua dengan Brasil U-17 di babak perempatfinal Piala Dunia U-17 2023.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Argentina U-17 memulai pertandingan dengan menekan pertahanan Venezuela U-17. La Albiceleste -julukan Timnas Argentina U-17- bermain dengan baik kendati stadion Si Jalak Harupat diguyur hujan deras.

Serangan masif Timnas Argentina U-17 akhirnya berbuah gol bunuh diri untuk Venezuela U-17. Adalah Luis Balbo (15’) yang salah dalam mengantisipasi datangnya bola, La Albiceleste unggul 1-0.

Selepas gol itu, Timnas Argentina U-17 memanfaatkan kreativitas dari sisi sayap untuk mendobrak pertahanan Venezuela U-17. Hasilnya manis, Santiago Lopez (22’) sukses mencetak gol tambahan lewat tendangan mendatarnya.

Unggul dua gol, Timnas Argentina U-17 tidak mau menurunkan tempo serangannya. Di sisi lain, La Vinotinto -julukan Timnas Venezuela U-17- masih kesulitan untuk mencari cara keluar dari tekanan Argentina U-17.

Pada menit ke-32, Venezuela U-17 kembali kebobolan. Kali ini, Claudio Echeverri (32’) yang berhasil mencetak gol ketiga untuk La Albiceleste. Pada akhirnya, Timnas Argentina U-17 berhasil menjaga keunggulan atas Venezuela U-17 hingga babak pertama selesai.