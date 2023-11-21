Takjub Lihat JIS di Piala Dunia U-17 2023 Indonesia, Suporter Timnas Inggris U-17: Infrastrukturnya Keren!

TAKJUB lihat Jakarta International Stadium (JIS) di Piala Dunia U-17 2023 Indonesia, suporter Timnas Inggris U-17 menilai infrastruktur stadion yang terletak di Jakarta itu keren. Pujian tersebut dilontarkan oleh Lee, pria kebangsaan Inggris yang datang bersama kedua anaknya, Evelyn dan Elliot ke JIS.

Mereka datang tepatnya sebelum Timnas Inggris U-17 bersua Serigala Putih -julukan Timnas Uzbekistan U-17- pada babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023. Sesuai jadwal, laga tersebut akan digelar di Jakarta International Stadium alias JIS pada Rabu 22 November 2023 pukul 15.30 WIB.

Lee yang menjadi suporter fanatik The Three Lions junior -julukan Timnas Inggris U-17- sengaja ke Indonesia bersama kedua anaknya, Evelyn dan Elliot untuk menyaksikan tim kesayangannya. Selain itu, mereka tidak hanya ingin menyaksikan laga Inggris U-17 vs Uzbekistan, juga karena penasaran dengan JIS.

"Saya datang ingin mendukung Inggris yang berlaga di Indonesia. Saya juga ingin melihat bagaimana stadion ini (JIS) karena ini pertama kali saya kemari," ujar Lee, mengutip dari rilis LOC Piala Dunia U-17 2023, Selasa (21/11/2023).

Lebih lanjut, pria berkebangsaan Inggris itu mengaku takjub melihat kemegahan stadion berkapasitas sekira 82 ribu penonton itu. Lee menilai bahwa JIS memiliki insfratruktur yang megah dan indah.

"Biasanya hanya melihat saat melintas, sekarang melihat secara langsung. Ternyata stadionnya bagus. Infrastrukturnya keren," aku Lee.

Dengan adanya stadion seperti JIS ini, Lee berharap Indonesia bisa semakin sering dilirik untuk menjadi tuan rumah event-event internasional sepakbola lainnya. Salah satunya, suporter Timnas Inggris U-17 itu ingin Indonesia menjadi Piala Dunia senior di masa depan.

"Mungkin saja, Piala Dunia (senior) di masa akan datang," celetuk Lee sambil berkelakar.