Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Man of The Match Timnas Jerman U-17 vs Timnas Amerika Serikat U-17 di 16 Besar Piala Dunia U-17 2023: Wonderkid Borussia Dortmund Charles Hermann!

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |20:36 WIB
Man of The Match Timnas Jerman U-17 vs Timnas Amerika Serikat U-17 di 16 Besar Piala Dunia U-17 2023: Wonderkid Borussia Dortmund Charles Hermann!
Timnas Jerman U-17 kala berlaga di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: FIFA)
A
A
A

MAN of the match Timnas Jerman U-17 vs Timnas Amerika Serikat U-17 di 16 besar Piala Dunia U-17 2023 sudah diketahui. Dia adalah wonderkid Borussia Dortmund, yakni Charles Hermann.

Duel Jerman U-17 kontra Amerika Serikat U-17 berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Selasa (21/11/2024) sore WIB. Hermann mencetak satu gol dan satu assist dalam laga itu.

Timnas Jerman U-17 vs Timnas Amerika Serikat U-17. Foto: Ilham Sigit/MNC Portal Indonesia

Jerman U-17 harus susah payah menyingkirkan Amerika Serikat U-17 dengan skor tipis 3-2. Hermann memecah kebuntuan Jerman U-17 lewat gol yang begitu cantik.

Pada menit 14, sang winger mencetak gol lewat eksekusi tendangan bebas. Kemudian pada menit 34, pergerakan Hermann merepotkan barisan pertahanan Amerika Serikat U-17.

Wonderkid Borussia Dortmund ini mengirim umpan tarik yang mampu diselesaikan dengan apik oleh Max Moerstedt. Tak ayal, kontribusi masifnya membuat Hermann layak diganjar man of the match.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/04/51/1651497/hadapi-musim-2026-sereal-ini-perkuat-sinergi-dengan-rans-simba-bogor-jgf.webp
Hadapi Musim 2026, Sereal Ini Perkuat Sinergi dengan RANS Simba Bogor
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/03/gelandang_persik_kediri_rifqi_ray_farandi.jpg
Gantikan Marselino Ferdinan, Rifqi Ray Jaga Tradisi Persik di Timnas U-22
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement