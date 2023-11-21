Man of The Match Timnas Jerman U-17 vs Timnas Amerika Serikat U-17 di 16 Besar Piala Dunia U-17 2023: Wonderkid Borussia Dortmund Charles Hermann!

Timnas Jerman U-17 kala berlaga di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: FIFA)

MAN of the match Timnas Jerman U-17 vs Timnas Amerika Serikat U-17 di 16 besar Piala Dunia U-17 2023 sudah diketahui. Dia adalah wonderkid Borussia Dortmund, yakni Charles Hermann.

Duel Jerman U-17 kontra Amerika Serikat U-17 berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Selasa (21/11/2024) sore WIB. Hermann mencetak satu gol dan satu assist dalam laga itu.

Jerman U-17 harus susah payah menyingkirkan Amerika Serikat U-17 dengan skor tipis 3-2. Hermann memecah kebuntuan Jerman U-17 lewat gol yang begitu cantik.

Pada menit 14, sang winger mencetak gol lewat eksekusi tendangan bebas. Kemudian pada menit 34, pergerakan Hermann merepotkan barisan pertahanan Amerika Serikat U-17.

Wonderkid Borussia Dortmund ini mengirim umpan tarik yang mampu diselesaikan dengan apik oleh Max Moerstedt. Tak ayal, kontribusi masifnya membuat Hermann layak diganjar man of the match.