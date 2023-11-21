Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Jerman U-17 vs Amerika Serikat U-17 di 16 Besar Piala Dunia U-17 2023: Menang Tipis 3-2, Der Panzer Melesat ke Perempatfinal!

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |17:39 WIB
Hasil Timnas Jerman U-17 vs Amerika Serikat U-17 di 16 Besar Piala Dunia U-17 2023: Menang Tipis 3-2, Der Panzer Melesat ke Perempatfinal!
Laga Timnas Jerman U-17 vs Timnas Amerika Serikat U-17 di 16 besar Piala Dunia U-17 2023. (Foto: Instagram/@usynt)
A
A
A

HASIL Timnas Jerman U-17 vs Amerika Serikat U-17 di babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023 sudah diketahui. Skuad muda Der Panzer -julukan Timnas Jerman U-17- yang menang tipis 3-2 memastikan diri lolos ke babak perempatfinal.

Laga Timnas Jerman U-17 vs Amerika Serikat U-17 digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Selasa (21/11/2023) sore WIB. Tiga fol Timnas Jerman U-17 dicetak oleh Charles Hermann (14’), Max Moerstedt (34’), dan Bilal Yalcinkaya (87’).

Timnas Jerman U-17 vs Timnas Amerika Serikat U-17. Foto: Ilham Sigit/MNC Portal Indonesia

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pertandingan berlangsung sengit sejak menit awal. Jerman U-17 rupanya berani tampil terbuka, namun Jerman U-17 tetap sedikit lebih dominan.

Pada 10 menit pertama, pertahanan Amerika Serikat U-17 digempur. Jerman U-17 mengancam lebih dulu di menit 8, namun tembakan Paris Brunner masih mampu digagalkan kiper Amerika Serikat U-17, Max Schmitt.

Setelah itu, Paris Brunner kembali menjadi momok pertahanan Amerika Serikat U-17, kali ini melalui tandukan. Namun, lagi-lagi berhasil diantisipasi Max Schmitt.

Jerman U-17 akhirnya berhasil memecah kebuntuan lewat ekskekusi bola mati. Tendangan bebas Charles Hermann melaju deras ke gawang Amerika Serikat U-17.

Namun, keunggulan Jerman U-17 tak berlangsung lama. Memasuki menit 23, Amerika Serikat U-17 berhasil menyamakan kedudukan lewat sepakan mendatar Taha Hebroune.

Jerman U-17 rupanya juga tak butuh waktu lama untuk mengambil alih kembali keunggulan. Memasuki menit 33, umpan Charles Hermann mampu dikonversi menjadi gol lewat tembakan keras Max Moerstedt.

Tak ada gol tambahan tercipta hingga turun minum. Jerman U-17 pun berhasil unggul tipis 2-1 atas Amerika Serikat U-17 di babak pertama.

Halaman:
1 2
      
