Daftar Line Up Timnas Indonesia vs Timnas Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Rafael Struick hingga Ernando Ari Starter!

Berikut susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)

DAFTAR line up Timnas Indonesia vs Timnas Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah dirilis. Shin Tae-yong melakukan rotasi untuk laga kontra Filipina ini, di antaranya dengan menurunkan Rafael Struick hingga Ernando Ari sebagai starter.

Ya, perjuangan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan berlanjut hari ini. Di laga kedua Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Filipina, Stadion Rizal Memorial, Manila, pada Selasa (21/11/2023) pukul 18.00 WIB.

Kemenangan tentunya jadi target utama dalam laga ini. Sebab, Timnas Indonesia sedang terpuruk di dasar klsemen sementara Grup F usai kalah dari Timnas Irak di laga perdana dengan skor telak 1-5.

Demi meraih kemenangan, Shin Tae-yong pun menurunkan para pemain terbaiknya. Sejumlah perubahan pun dilakukan pelatih asal Korea Selatan.

Pada posisi penjaga gawang, ada perubahan pemain. Shin Tae-yong kini menurunkan Ernando Ari. Sebelumnya, Ernando Ari dicadangkan saat melawan Irak karena Shin Tae-yong lebih mempercayakan Nadeo Argawinata.

Tetapi, pemain di lini belakang tidak ada perubahan. Shin Tae-yong masih memasang Rizky Ridho, Jordi Amat, Elkan Baggott, Asnawi Mangkualam, dan Shayne Pattynama seperti saat melawan Irak.