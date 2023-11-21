Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Filipina Malam Ini: Laga Wajib Menang Skuad Garuda, Live di RCTI!

Timnas Indonesia akan menghadapi Filipina di laga kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Filipina malam ini bisa Anda lihat di akhir artikel. Skuad Garuda akan memainkan laga kedua Grup F di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Timnas Indonesia dijadwalkan lebih dulu bertandang ke Rizal Memorial Stadium di Filipina. Kedua tim akan saling berhadapan hari ini, Selasa (21/11/2023).

Para pecinta sepakbola di Tanah Air bisa mendukung langsung perjuangan pasukan Shin Tae-yong lewat layar kaca. Pertandingan akan disiarkan secara langsung di RCTI pukul 18.00 WIB.

Kemenangan menjadi target utama Timnas Indonesia usai menelan kekalahan di laga pembuka grup. Skuad Garuda kalah telak 1-5 kala menghadapi Timnas Irak.

Salah satu penggawa Timnas Indonesia, Rafael Struick, mengklaim mental Skuad Garuda tak kendur usai dibantai Irak. Struick memastikan bahwa timnya tetap percaya diri meraih tiga poin penuh dari lawatan ke Manila.