Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Filipina Malam Ini: Laga Wajib Menang Skuad Garuda, Live di RCTI!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |16:55 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Filipina Malam Ini: Laga Wajib Menang Skuad Garuda, Live di RCTI!
Timnas Indonesia akan menghadapi Filipina di laga kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Filipina malam ini bisa Anda lihat di akhir artikel. Skuad Garuda akan memainkan laga kedua Grup F di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Timnas Indonesia dijadwalkan lebih dulu bertandang ke Rizal Memorial Stadium di Filipina. Kedua tim akan saling berhadapan hari ini, Selasa (21/11/2023).

Para pecinta sepakbola di Tanah Air bisa mendukung langsung perjuangan pasukan Shin Tae-yong lewat layar kaca. Pertandingan akan disiarkan secara langsung di RCTI pukul 18.00 WIB.

Kemenangan menjadi target utama Timnas Indonesia usai menelan kekalahan di laga pembuka grup. Skuad Garuda kalah telak 1-5 kala menghadapi Timnas Irak.

Salah satu penggawa Timnas Indonesia, Rafael Struick, mengklaim mental Skuad Garuda tak kendur usai dibantai Irak. Struick memastikan bahwa timnya tetap percaya diri meraih tiga poin penuh dari lawatan ke Manila.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/04/51/1651485/2-karateka-lemkari-perkuat-timnas-karate-untuk-sea-games-2025-yms.webp
2 Karateka Lemkari Perkuat Timnas Karate untuk SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/04/menteri_pemuda_dan_olahraga_menpora_erick_thohir.jpg
Kemenpora dan KONI Sepakat Kerahkan Satu Komando Transformasi Olahraga Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement