Man of the Match Timnas Maroko U-17 vs Iran U-17 di 16 Besar Piala Dunia U-17 2023: Taha Benrhozil

Taha Benrhozil jadi man of the match Timnas Maroko U-17 vs Iran U-17 di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: Instagram/equipedumaroc)

SURABAYA - Man of the match Timnas Maroko U-17 vs Iran U-17 di 16 besar Piala Dunia U-17 2023 menjadi milik Taha Benrhozil. Kiper Maroko U-17 itu menjadi bintang utama dalam kemenangan mereka atas Iran U-17 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Selasa (21/11/2023) malam WIB.

Ya, Maroko U-17 menjadi tim yang lolos ke perempatfinal Piala Dunia U-17 2023 usai menang atas Iran U-17 lewat drama adu penalti. Setelah skor sama kuat 1-1, Maroko U-17 pada akhirnya menang dengan skor penalti 4-1.

Dalam laga tersebut, Taha Benrhozil tampil luar biasa meski kebobolan pada menit ke-73. Itu setelah Esmaeil Gholizadeh mencetak gol ke gawang Maroko U-17.

Maroko U-17 pun terhindar dari kekalahan setelah pada menit ke-90 mencetak gol balasan. Gol penyeimbang itu diciptakan oleh Nassim Boufandar yang membuat laga berlanjut ke babak adu penalti.

Taha Benrhozil pun melakukan penyelamatan krusial pada babak adu penalti dengan menepis satu tendangan pemain Iran U-17. Maroko U-17 pun berhasil menang 4-1 atas tim asal Timur Tengah tersebut.

Secara permainan 90 menit, kedua tim bermain cukup ketat. Hal itu dapat dilihat dari Singa Atlas -U-17 dan Iran U-17 yang saling jual dan beli serangan.