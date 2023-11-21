Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Man of the Match Timnas Maroko U-17 vs Iran U-17 di 16 Besar Piala Dunia U-17 2023: Taha Benrhozil

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |23:00 WIB
Man of the Match Timnas Maroko U-17 vs Iran U-17 di 16 Besar Piala Dunia U-17 2023: Taha Benrhozil
Taha Benrhozil jadi man of the match Timnas Maroko U-17 vs Iran U-17 di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: Instagram/equipedumaroc)
A
A
A

SURABAYA - Man of the match Timnas Maroko U-17 vs Iran U-17 di 16 besar Piala Dunia U-17 2023 menjadi milik Taha Benrhozil. Kiper Maroko U-17 itu menjadi bintang utama dalam kemenangan mereka atas Iran U-17 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Selasa (21/11/2023) malam WIB.

Ya, Maroko U-17 menjadi tim yang lolos ke perempatfinal Piala Dunia U-17 2023 usai menang atas Iran U-17 lewat drama adu penalti. Setelah skor sama kuat 1-1, Maroko U-17 pada akhirnya menang dengan skor penalti 4-1.

Dalam laga tersebut, Taha Benrhozil tampil luar biasa meski kebobolan pada menit ke-73. Itu setelah Esmaeil Gholizadeh mencetak gol ke gawang Maroko U-17.

Maroko U-17 pun terhindar dari kekalahan setelah pada menit ke-90 mencetak gol balasan. Gol penyeimbang itu diciptakan oleh Nassim Boufandar yang membuat laga berlanjut ke babak adu penalti.

Timnas Maroko U-17 vs Iran U-17 (instagram/equipedumaroc)

Taha Benrhozil pun melakukan penyelamatan krusial pada babak adu penalti dengan menepis satu tendangan pemain Iran U-17. Maroko U-17 pun berhasil menang 4-1 atas tim asal Timur Tengah tersebut.

Secara permainan 90 menit, kedua tim bermain cukup ketat. Hal itu dapat dilihat dari Singa Atlas -U-17 dan Iran U-17 yang saling jual dan beli serangan.

