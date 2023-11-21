Advertisement
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026: Saddil Ramdani Pecah Kebuntuan, Timnas Indonesia Samakan Kedudukan dengan Filipina 1-1!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |19:32 WIB
Laga Timnas Indonesia vs Timnas Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: PSSI)
A
A
A

HASIL Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas dalam artikel ini. Skor 1-1 kini menghiasi laga Timnas Indonesia vs Timnas Filipina di matchday kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Duel Timnas Indonesia vs Filipina digelar di Stadion Rizal Memorial, Manila, pada Selasa (21/11/2023) pukul 18.00 WIB. Timnas Indonesia sukses menyamakan kedudukan berkat gol Saddil Ramdani di menit ke-70.

Saddil Ramdani

Saddil berhasil memanfaatkan dengan baik umpan dari Ricky Kambuaya. Sebelumnya, Timnas Indonesia terus kesulitan menjebol gawang lawan.

Filipina sendiri membuka keunggulan lewat aksi Patrick Reichelt. Dia berhasil memanfaatkan kelengahan lini pertahanan Timnas Indonesia di menit ke-23.

Tentu saja, Timnas Indonesia diharapkan bisa menambah gol ini. Sebab, kemenangan diperlukan skuad Garuda untuk mendongkrak posisi di klasemen Grup F.

Diketahui, Timnas Indonesia kini terpuruk di posisi terbawah klasemen Grup F. Pasalnya, di laga perdana, Timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak.

Halaman:
1 2
      
