Hadapi Timnas Indonesia, Filipina Diperkuat Sederet Pemain Liga 1 di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Timnas Filipina diperkuat sejumlah pemain Liga 1 saat hadapi Timnas Indonesia (Foto: Instagram/Timnas Filipina)

TIMNAS Indonesia berhadapan melawan Timnas Filipina pada lanjutan laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hari ini, Selasa (21/11/2023) di Stadion Rizal Memorial, Manila, Filipina. Ternyata ada sederet pemain Liga 1 yang memperkuat The Azkals-julukan Filipina- pada ajang tersebut.

Sebagian dari mereka merupakan pemain andalan tim asuhan Michael Weiß. Mereka dipercaya sebagai starter saat berhadapan melawan Vietnam sebelumnya yang berakhir kalah 0-2.

Tercatat ada setidaknya enam pemain Liga 1 yang mengisi kubu Timnas Filipina. Keenam pemain yang dimaksud di antaranya adalah Daisuke Sato (Persib Bandung), Christian Rontini (Persita Tangerang), Mike Ott (Barito Putera), Simen Lyngbo (Persik Kediri), Carli De Murga (Barito Putera), dan Kenshiro Daniels (RANS Nusantara).

Saat bentrok melawan Vietnam, Mike Ott, menjadi ujung tombak andalan. Daisuke Sato dan Christian Rontini memperkuat lini pertahanan The Azkals.

Pada laga kontra Timnas Indonesia, para pemain Liga 1 itu diyakini bisa menjadi batu sandungan. Pasalnya mereka sudah akrab dengan gaya bermain Indonesia.

Pertemuan itu pun menjadi momen penting bagi kedua tim. Mengingat Timnas Indonesia juga menelan kekalahan di laga pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mereka.